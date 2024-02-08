08 февраля 2024

Курганцам покажут новые КАВЗы, которые власти закупили для города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На площади Ленина выстроено около 30 новых автобусов большого класса
На площади Ленина выстроено около 30 новых автобусов большого класса Фото:

На площади имени Ленина в Кургане власти выстроили десятки новых автобусов КАвЗ, которые закуплены в рамках транспортной реформы. Об этом URA.RU сообщил журналист, обнаруживший на главной площади города автобусы, который выпустил курганский завод.

«Автобусы закуплены для городских маршрутов в рамках транспортной реформы. Выставлены для презентации», — прокомментировал появление автобусов на площади источник URA.RU. Автобусов насчитывается около 30 единиц. Техника в белом и зеленом цвете. Модель КАвЗ-4270 относится к пассажирским автобусам большого класса.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава Кургана Елена Ситникова рассказала о планах на закупку новых пассажирских автобусов для города. Власти закупают автобусы в рамках транспортной реформы для новой маршрутной сети города. Ситникова заявляла, что в 2024 году городской автопарк будет пополнен 66 пассажирскими автобусами. Из них 37 единиц большого класса.

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На площади имени Ленина в Кургане власти выстроили десятки новых автобусов КАвЗ, которые закуплены в рамках транспортной реформы. Об этом URA.RU сообщил журналист, обнаруживший на главной площади города автобусы, который выпустил курганский завод. «Автобусы закуплены для городских маршрутов в рамках транспортной реформы. Выставлены для презентации», — прокомментировал появление автобусов на площади источник URA.RU. Автобусов насчитывается около 30 единиц. Техника в белом и зеленом цвете. Модель КАвЗ-4270 относится к пассажирским автобусам большого класса. Ранее URA.RU писало, что экс-глава Кургана Елена Ситникова рассказала о планах на закупку новых пассажирских автобусов для города. Власти закупают автобусы в рамках транспортной реформы для новой маршрутной сети города. Ситникова заявляла, что в 2024 году городской автопарк будет пополнен 66 пассажирскими автобусами. Из них 37 единиц большого класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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