Сырский впервые в новом звании обратился к ВСУ

Новый главком ВСУ Сырский пообещал реализовать цели Залужного на фронте
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
По словам Сырского, в ВСУ нужно внедрить новые технические решения для боя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем первом обращении в новом звании заявил, что реализует цели бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного в конфликте с Россией. По его словам, в боевые действия будут внедрены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотники.

«Внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта <…> является одним из будущих векторов построения победы», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что к новым техническим решениям относятся внедрение модернизированных средств РЭБ и БПЛА.

Ранее Залужный на фоне слухов о своем увольнении пообещал перевооружить армию Киева за пять месяцев. В своей статье для издания CNN он также добавил, что приоритетом для ВСУ главком считает владение навыками управления арсеналом беспилотных летательных аппаратов.

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Нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем первом обращении в новом звании заявил, что реализует цели бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного в конфликте с Россией. По его словам, в боевые действия будут внедрены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотники. «Внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта <…> является одним из будущих векторов построения победы», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что к новым техническим решениям относятся внедрение модернизированных средств РЭБ и БПЛА. Ранее Залужный на фоне слухов о своем увольнении пообещал перевооружить армию Киева за пять месяцев. В своей статье для издания CNN он также добавил, что приоритетом для ВСУ главком считает владение навыками управления арсеналом беспилотных летательных аппаратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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