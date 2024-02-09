Сырский впервые в новом звании обратился к ВСУ

Нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем первом обращении в новом звании заявил, что реализует цели бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного в конфликте с Россией. По его словам, в боевые действия будут внедрены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотники.
«Внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта <…> является одним из будущих векторов построения победы», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что к новым техническим решениям относятся внедрение модернизированных средств РЭБ и БПЛА.
Ранее Залужный на фоне слухов о своем увольнении пообещал перевооружить армию Киева за пять месяцев. В своей статье для издания CNN он также добавил, что приоритетом для ВСУ главком считает владение навыками управления арсеналом беспилотных летательных аппаратов.
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