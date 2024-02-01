Статья Залужного вышла на CNN на фоне слухов об увольнении: главные заявления

Залужный пообещал перевооружить армию за пять месяцев

02 февраля 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный раскритиковал руководство Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на фоне слухов об отставке написал статью для издания CNN. В публикации он изложил свои взгляды на проблемы и возможности украинской армии, а также сообщил о предстоящих изменениях. URA.RU рассказывает о главных заявлениях. Проблемы военной отрасли на Украине Залужный заявил, что Украина страдает от частичной монополизации военно-промышленного комплекса и несовершенства нормативно-правовой базы. По его словам, это приводит к проблемам с военно-промышленным производством, что еще больше влияет на зависимость Киева от военных поставок союзников. Главным приоритетом для ВСУ главком считает владение навыками управления целым арсеналом беспилотников. Залужный обвинил руководство Украины в провале мобилизации Главком ВСУ фактически обвинил украинское руководство в срыве мобилизации. Он заявил, что у Киева нет инструментов, способных повлиять на повышение укомплектованности ВСУ без принятия «непопулярных мер». По его словам, Украина должна признать значительное преимущество, которым обладает ВС РФ в мобилизации человеческих ресурсов. И далее сравнить это преимущество с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность сил. Он отметил, что проблема Украины в этом направлении кроется в несовершенстве нормативно-правовой базы, а также частичной монополизации оборонной промышленности О сокращении помощи ВСУ со стороны западных партнеров Залужный вновь упрекнул западных партнеров, уменьшивших объем военной поддержки, заявив, что Украина должна бороться с этим. «Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются из-за глобальной нехватки метательных зарядов и интенсивности боевых действий на Украине», — отметил он. По мнению Залужного, Украина должна бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, борясь с собственной политической напряженностью. В то же время Залужный признал, что у России есть значительный запас ресурсов, а потому она способна по полной использовать свой ВПК. Залужный пообещал перевооружить ВСУ Главнокомандующий ВСУ пообещал перевооружить армию Украины в течение пяти месяцев из-за превосходящих их сил ВС РФ. Все это обозначает перестройку боевых действий, включающую в себя отказ от устаревшего мышления, заявил Залужный. Он сообщил о переходе ВСУ на использование беспилотников при ведении боевых действий, что, по его мнению, поможет снизить человеческие потери и откроет возможности для нанесения неожиданных ударов по противнику. Ранее на Украине начали появляться слухи об увольнении Валерия Залужного. 1 февраля в СМИ разошлась информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский уволит главкома уже на этой неделе. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что отставка Залужного зависит не от главы государства, а от США. Газета Bild писала, что Зеленский хотел избавиться от главнокомандующего ВСУ из-за того, что тот хотел вывести войска из Авдеевки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на фоне слухов об отставке написал статью для издания CNN. В публикации он изложил свои взгляды на проблемы и возможности украинской армии, а также сообщил о предстоящих изменениях. URA.RU рассказывает о главных заявлениях. Залужный заявил, что Украина страдает от частичной монополизации военно-промышленного комплекса и несовершенства нормативно-правовой базы. По его словам, это приводит к проблемам с военно-промышленным производством, что еще больше влияет на зависимость Киева от военных поставок союзников. Главным приоритетом для ВСУ главком считает владение навыками управления целым арсеналом беспилотников. Главком ВСУ фактически обвинил украинское руководство в срыве мобилизации. Он заявил, что у Киева нет инструментов, способных повлиять на повышение укомплектованности ВСУ без принятия «непопулярных мер». По его словам, Украина должна признать значительное преимущество, которым обладает ВС РФ в мобилизации человеческих ресурсов. И далее сравнить это преимущество с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность сил. Он отметил, что проблема Украины в этом направлении кроется в несовершенстве нормативно-правовой базы, а также частичной монополизации оборонной промышленности Залужный вновь упрекнул западных партнеров, уменьшивших объем военной поддержки, заявив, что Украина должна бороться с этим. «Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются из-за глобальной нехватки метательных зарядов и интенсивности боевых действий на Украине», — отметил он. По мнению Залужного, Украина должна бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, борясь с собственной политической напряженностью. В то же время Залужный признал, что у России есть значительный запас ресурсов, а потому она способна по полной использовать свой ВПК. Главнокомандующий ВСУ пообещал перевооружить армию Украины в течение пяти месяцев из-за превосходящих их сил ВС РФ. Все это обозначает перестройку боевых действий, включающую в себя отказ от устаревшего мышления, заявил Залужный. Он сообщил о переходе ВСУ на использование беспилотников при ведении боевых действий, что, по его мнению, поможет снизить человеческие потери и откроет возможности для нанесения неожиданных ударов по противнику. Ранее на Украине начали появляться слухи об увольнении Валерия Залужного. 1 февраля в СМИ разошлась информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский уволит главкома уже на этой неделе. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что отставка Залужного зависит не от главы государства, а от США. Газета Bild писала, что Зеленский хотел избавиться от главнокомандующего ВСУ из-за того, что тот хотел вывести войска из Авдеевки.