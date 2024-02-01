Статья Залужного вышла на CNN на фоне слухов об увольнении: главные заявления

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на фоне слухов об отставке написал статью для издания CNN. В публикации он изложил свои взгляды на проблемы и возможности украинской армии, а также сообщил о предстоящих изменениях. URA.RU рассказывает о главных заявлениях.
Проблемы военной отрасли на Украине
Залужный заявил, что Украина страдает от частичной монополизации военно-промышленного комплекса и несовершенства нормативно-правовой базы. По его словам, это приводит к проблемам с военно-промышленным производством, что еще больше влияет на зависимость Киева от военных поставок союзников. Главным приоритетом для ВСУ главком считает владение навыками управления целым арсеналом беспилотников.
Залужный обвинил руководство Украины в провале мобилизации
Главком ВСУ фактически обвинил украинское руководство в срыве мобилизации. Он заявил, что у Киева нет инструментов, способных повлиять на повышение укомплектованности ВСУ без принятия «непопулярных мер». По его словам, Украина должна признать значительное преимущество, которым обладает ВС РФ в мобилизации человеческих ресурсов. И далее сравнить это преимущество с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность сил. Он отметил, что проблема Украины в этом направлении кроется в несовершенстве нормативно-правовой базы, а также частичной монополизации оборонной промышленности
О сокращении помощи ВСУ со стороны западных партнеров
Залужный вновь упрекнул западных партнеров, уменьшивших объем военной поддержки, заявив, что Украина должна бороться с этим. «Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются из-за глобальной нехватки метательных зарядов и интенсивности боевых действий на Украине», — отметил он. По мнению Залужного, Украина должна бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, борясь с собственной политической напряженностью. В то же время Залужный признал, что у России есть значительный запас ресурсов, а потому она способна по полной использовать свой ВПК.
Залужный пообещал перевооружить ВСУ
Главнокомандующий ВСУ пообещал перевооружить армию Украины в течение пяти месяцев из-за превосходящих их сил ВС РФ. Все это обозначает перестройку боевых действий, включающую в себя отказ от устаревшего мышления, заявил Залужный. Он сообщил о переходе ВСУ на использование беспилотников при ведении боевых действий, что, по его мнению, поможет снизить человеческие потери и откроет возможности для нанесения неожиданных ударов по противнику.
Ранее на Украине начали появляться слухи об увольнении Валерия Залужного. 1 февраля в СМИ разошлась информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский уволит главкома уже на этой неделе. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что отставка Залужного зависит не от главы государства, а от США. Газета Bild писала, что Зеленский хотел избавиться от главнокомандующего ВСУ из-за того, что тот хотел вывести войска из Авдеевки.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.