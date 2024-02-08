Компания из ЯНАО получила 4,5 млрд рублей на инвестиции в речфлот

Минфин России приобрел у АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) облигации на сумму 4,45 млрд рублей. Как сообщили в ГТЛК, компания намерена реализовывать инвестиционный проект по обновлению речного флота России. В частности, уже проавансировано строительство скоростных пассажирских судов «Метеор». Источник финансирования — фонд национального благосостояния.
«АО „Государственная транспортная лизинговая компания“ (ГТЛК) получило 4,45 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. За счет этих средств ГТЛК проавансировала строительство скоростных пассажирских судов „Метеор“ и земснарядов на отечественных верфях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ГТЛК.
Средства фонда национального благосостояния предоставляются Минфином РФ посредством приобретения облигаций компании. К реализации инвестпроектов по развитию водного, городского пассажирского и авиационного транспорта с использованием средств ФНБ лизинговая компания приступила в начале 2023 года.
АО «ГТЛК» — государственная компания, которая ведет деятельность по финансовой аренде (лизингу) авиационной и железнодорожной техники. Как уже сообщало URA.RU, ГТЛК, зарегистрированная в Салехарде, выплатила акционерам 238 млн 600 тысяч рублей. Размер выплат в расчете на одну ценную бумагу составил 23,86 рубля.
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