08 февраля 2024

Компания из ЯНАО получила 4,5 млрд рублей на инвестиции в речфлот

ГТЛК проавансировала строительство скоростных речных судов «Метеор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, навигация, река кама, порт, речной флот, теплоходы
К инвестпроектам по развитию флота ГТЛК приступила в начале 2023 года Фото:

Минфин России приобрел у АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) облигации на сумму 4,45 млрд рублей. Как сообщили в ГТЛК, компания намерена реализовывать инвестиционный проект по обновлению речного флота России. В частности, уже проавансировано строительство скоростных пассажирских судов «Метеор». Источник финансирования — фонд национального благосостояния.

«АО „Государственная транспортная лизинговая компания“ (ГТЛК) получило 4,45 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. За счет этих средств ГТЛК проавансировала строительство скоростных пассажирских судов „Метеор“ и земснарядов на отечественных верфях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ГТЛК.

Средства фонда национального благосостояния предоставляются Минфином РФ посредством приобретения облигаций компании. К реализации инвестпроектов по развитию водного, городского пассажирского и авиационного транспорта с использованием средств ФНБ лизинговая компания приступила в начале 2023 года.

АО «ГТЛК» — государственная компания, которая ведет деятельность по финансовой аренде (лизингу) авиационной и железнодорожной техники. Как уже сообщало URA.RU, ГТЛК, зарегистрированная в Салехарде, выплатила акционерам 238 млн 600 тысяч рублей. Размер выплат в расчете на одну ценную бумагу составил 23,86 рубля.

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Минфин России приобрел у АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) облигации на сумму 4,45 млрд рублей. Как сообщили в ГТЛК, компания намерена реализовывать инвестиционный проект по обновлению речного флота России. В частности, уже проавансировано строительство скоростных пассажирских судов «Метеор». Источник финансирования — фонд национального благосостояния. «АО „Государственная транспортная лизинговая компания“ (ГТЛК) получило 4,45 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. За счет этих средств ГТЛК проавансировала строительство скоростных пассажирских судов „Метеор“ и земснарядов на отечественных верфях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ГТЛК. Средства фонда национального благосостояния предоставляются Минфином РФ посредством приобретения облигаций компании. К реализации инвестпроектов по развитию водного, городского пассажирского и авиационного транспорта с использованием средств ФНБ лизинговая компания приступила в начале 2023 года. АО «ГТЛК» — государственная компания, которая ведет деятельность по финансовой аренде (лизингу) авиационной и железнодорожной техники. Как уже сообщало URA.RU, ГТЛК, зарегистрированная в Салехарде, выплатила акционерам 238 млн 600 тысяч рублей. Размер выплат в расчете на одну ценную бумагу составил 23,86 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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