В ХМАО выставили на торги месторождения золота за 300 миллионов рублей

09 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Запасы рудного золота месторождений в Березовском районе, оценке геологов, более десяти тонн Фото: Анна Майорова © URA.RU Уралнедра объявили аукционы на право добывать золото на Тэлаизском и Тынаготском месторождениях в Березовском районе ХМАО. Организатор торгов сообщил агентству, что начальная цена за лицензию на один золоторудный участок — более 150 миллионов рублей. «Объявлен аукцион на право пользования Тынаготским и Тэлаизским участками недр в Березовском районе ХМАО с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из коренных (рудных) месторождений. Начальная цена за лицензию на Тэлаизский участок — 154 657 146 рублей, на Тынаготский участок — 161 804 911 рублей», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки. Указанные суммы участники должны внести в качестве задатка для допуска к торгам. Заявки на аукционы организаторы принимают до начала марта. Победитель торгов сможет добывать золото на месторождениях в течение 25 лет. Месторождения золота находятся на восточном склоне Приполярного Урала в 65-70 км от села Саранпауль. Добраться до рудников можно только авиатранспортом, в холодное время года — по зимникам. Запасы рудного золота Тынаготского участка размером в 33,8 квадратных километра составляют более семи тонн. Ресурсы Тынаготского участка площадью около 10 квадратных километров геологи оценили в 4,5 тонны. Ранее URA.RU писало, что Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО. Стартовый размер платежа за пользование недрами — 580 589 932 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уралнедра объявили аукционы на право добывать золото на Тэлаизском и Тынаготском месторождениях в Березовском районе ХМАО. Организатор торгов сообщил агентству, что начальная цена за лицензию на один золоторудный участок — более 150 миллионов рублей. «Объявлен аукцион на право пользования Тынаготским и Тэлаизским участками недр в Березовском районе ХМАО с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из коренных (рудных) месторождений. Начальная цена за лицензию на Тэлаизский участок — 154 657 146 рублей, на Тынаготский участок — 161 804 911 рублей», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки. Указанные суммы участники должны внести в качестве задатка для допуска к торгам. Заявки на аукционы организаторы принимают до начала марта. Победитель торгов сможет добывать золото на месторождениях в течение 25 лет. Месторождения золота находятся на восточном склоне Приполярного Урала в 65-70 км от села Саранпауль. Добраться до рудников можно только авиатранспортом, в холодное время года — по зимникам. Запасы рудного золота Тынаготского участка размером в 33,8 квадратных километра составляют более семи тонн. Ресурсы Тынаготского участка площадью около 10 квадратных километров геологи оценили в 4,5 тонны. Ранее URA.RU писало, что Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО. Стартовый размер платежа за пользование недрами — 580 589 932 рубля.