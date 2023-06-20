20 июня 2023

Роснедра продают месторождение нефти в ХМАО со скидкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
Цена Лебяжьего месторождения в ХМАО снизилась почти на 200 млн рублей Фото:

Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Представитель продавца рассказал, что начальная цена за участок недр на 25% меньше, чем в прошлом году.

«Объявлен аукцион на участок недр „Лебяжий“ в Октябрьском районе ХМАО. Стартовый размер платежа за пользование недрами — 580 589 932 рубля», — сообщил продавец. Летом 2022 года этот участок уже выставляли на торги с начальной ценой в 765,72 млн рублей, но аукцион не состоялся.

По предварительно оценке, объем извлекаемой нефти на участке составляет более шести миллионов тонн. В настоящее время организаторы принимают заявки на участие в аукционе. Результаты торгов будут известны 20 июля.

Ранее URA.RU писало, что на аукцион выставили три лицензионных участка в ХМАО. Торги за право пользования недрами в пределах Лебяжьего, Восточно-Панлорского и Нятлонгского месторождений прошли 31 августа 2022 года.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Представитель продавца рассказал, что начальная цена за участок недр на 25% меньше, чем в прошлом году. «Объявлен аукцион на участок недр „Лебяжий“ в Октябрьском районе ХМАО. Стартовый размер платежа за пользование недрами — 580 589 932 рубля», — сообщил продавец. Летом 2022 года этот участок уже выставляли на торги с начальной ценой в 765,72 млн рублей, но аукцион не состоялся. По предварительно оценке, объем извлекаемой нефти на участке составляет более шести миллионов тонн. В настоящее время организаторы принимают заявки на участие в аукционе. Результаты торгов будут известны 20 июля. Ранее URA.RU писало, что на аукцион выставили три лицензионных участка в ХМАО. Торги за право пользования недрами в пределах Лебяжьего, Восточно-Панлорского и Нятлонгского месторождений прошли 31 августа 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...