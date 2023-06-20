Роснедра продают месторождение нефти в ХМАО со скидкой

21 июня 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Цена Лебяжьего месторождения в ХМАО снизилась почти на 200 млн рублей Фото: media.gazprom-neft.ru Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Представитель продавца рассказал, что начальная цена за участок недр на 25% меньше, чем в прошлом году. «Объявлен аукцион на участок недр „Лебяжий“ в Октябрьском районе ХМАО. Стартовый размер платежа за пользование недрами — 580 589 932 рубля», — сообщил продавец. Летом 2022 года этот участок уже выставляли на торги с начальной ценой в 765,72 млн рублей, но аукцион не состоялся. По предварительно оценке, объем извлекаемой нефти на участке составляет более шести миллионов тонн. В настоящее время организаторы принимают заявки на участие в аукционе. Результаты торгов будут известны 20 июля. Ранее URA.RU писало, что на аукцион выставили три лицензионных участка в ХМАО. Торги за право пользования недрами в пределах Лебяжьего, Восточно-Панлорского и Нятлонгского месторождений прошли 31 августа 2022 года.

Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Представитель продавца рассказал, что начальная цена за участок недр на 25% меньше, чем в прошлом году. «Объявлен аукцион на участок недр „Лебяжий“ в Октябрьском районе ХМАО. Стартовый размер платежа за пользование недрами — 580 589 932 рубля», — сообщил продавец. Летом 2022 года этот участок уже выставляли на торги с начальной ценой в 765,72 млн рублей, но аукцион не состоялся. По предварительно оценке, объем извлекаемой нефти на участке составляет более шести миллионов тонн. В настоящее время организаторы принимают заявки на участие в аукционе. Результаты торгов будут известны 20 июля. Ранее URA.RU писало, что на аукцион выставили три лицензионных участка в ХМАО. Торги за право пользования недрами в пределах Лебяжьего, Восточно-Панлорского и Нятлонгского месторождений прошли 31 августа 2022 года.