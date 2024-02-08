Власти Тюмени продадут самый старый городской рынок

Власти Тюмени готовятся выставить на приватизацию 100% акций АО «Рынок» (рынка «Центральный»), для чего в настоящее время ищут исполнителя для оценки стоимости контрольного пакета. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Причина в том, что акционерное общество не приносит пользы Тюмени.
«Муниципальное имущество, которое не может быть использовано для решения вопросов местного значения, подлежит отчуждению. Акции АО „Рынок“ включены в программу приватизации на 2024 год. В настоящее время осуществляются мероприятия по проведению оценки рыночной стоимости акций», — рассказали URA.RU в мэрии.
Муниципалитету принадлежит 100% акций акционерного общества, по сути — город полностью владеет рынком «Центральный» — самым старейшим в городе. На каких условиях он будет продаваться — пока неизвестно.
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