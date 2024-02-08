08 февраля 2024

Власти Тюмени продадут самый старый городской рынок

В Тюмени на приватизацию выставят рынок «Центральный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок. Тюмень, центральный рынок, рынок, ул герцена 95
В 2024 году рынок собираются выставить на торги Фото:

Власти Тюмени готовятся выставить на приватизацию 100% акций АО «Рынок» (рынка «Центральный»), для чего в настоящее время ищут исполнителя для оценки стоимости контрольного пакета. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Причина в том, что акционерное общество не приносит пользы Тюмени.

«Муниципальное имущество, которое не может быть использовано для решения вопросов местного значения, подлежит отчуждению. Акции АО „Рынок“ включены в программу приватизации на 2024 год. В настоящее время осуществляются мероприятия по проведению оценки рыночной стоимости акций», — рассказали URA.RU в мэрии.

Муниципалитету принадлежит 100% акций акционерного общества, по сути — город полностью владеет рынком «Центральный» — самым старейшим в городе. На каких условиях он будет продаваться — пока неизвестно.

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Власти Тюмени готовятся выставить на приватизацию 100% акций АО «Рынок» (рынка «Центральный»), для чего в настоящее время ищут исполнителя для оценки стоимости контрольного пакета. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Причина в том, что акционерное общество не приносит пользы Тюмени. «Муниципальное имущество, которое не может быть использовано для решения вопросов местного значения, подлежит отчуждению. Акции АО „Рынок“ включены в программу приватизации на 2024 год. В настоящее время осуществляются мероприятия по проведению оценки рыночной стоимости акций», — рассказали URA.RU в мэрии. Муниципалитету принадлежит 100% акций акционерного общества, по сути — город полностью владеет рынком «Центральный» — самым старейшим в городе. На каких условиях он будет продаваться — пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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