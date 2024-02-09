Где с детьми провести выходные в Тюмени. Афиша

Где провести выходные с детьми в Тюмени

09 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Соревнования по зимнему футболу пройдут на 17 площадках города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские дети и подростки в выходные увидят спектакли и мюзиклы, примут участие в спортивных состязаниях и мастер-классах. О том, куда отвезти ребенка, чтобы ему не было скучно в выходной день — в подборке URA.RU. Спектакли В спектакле «Реальный двор», который пройдет 10 февраля, юные тюменцы увидят самих себя — свою жизнь и свои увлечения. Две группы подростков поспорят о том, что лучше — игры во дворе или гаджеты. Дискуссия пройдет в жанре мюзикла. Спорт В Тюмени все выходные пройдут дворовые турниры по зимнему футболу. Всего соревнования пройдут на 17 площадках города. Кроме любителей на Фестиваль зимнего футбола приедут и профессиональные тюменские спортсмены. Мастер-класс Научить своего ребенка лепить из глины можно в выходные на мастер-классе по лепке и росписи керамических изделий. В рамках занятия детям предложат самим придумать фигуру будущего изделия, научат его расписывать экологичными красками — ангобами и покажут, как обжечь, чтобы изделие служило долго. Концерты Тюменский филармонический оркестр сыграет в выходные для юных тюменцев мелодии по сказке Аксакова «Аленький цветочек». Сопровождать концерт будет песочная анимация.

Тюменские дети и подростки в выходные увидят спектакли и мюзиклы, примут участие в спортивных состязаниях и мастер-классах. О том, куда отвезти ребенка, чтобы ему не было скучно в выходной день — в подборке URA.RU. В спектакле «Реальный двор», который пройдет 10 февраля, юные тюменцы увидят самих себя — свою жизнь и свои увлечения. Две группы подростков поспорят о том, что лучше — игры во дворе или гаджеты. Дискуссия пройдет в жанре мюзикла. В Тюмени все выходные пройдут дворовые турниры по зимнему футболу. Всего соревнования пройдут на 17 площадках города. Кроме любителей на Фестиваль зимнего футбола приедут и профессиональные тюменские спортсмены. Научить своего ребенка лепить из глины можно в выходные на мастер-классе по лепке и росписи керамических изделий. В рамках занятия детям предложат самим придумать фигуру будущего изделия, научат его расписывать экологичными красками — ангобами и покажут, как обжечь, чтобы изделие служило долго. Тюменский филармонический оркестр сыграет в выходные для юных тюменцев мелодии по сказке Аксакова «Аленький цветочек». Сопровождать концерт будет песочная анимация.