Тюменские фермеры начали избавляться от бизнеса

В Тюмени на продажу выставили больше 15 ферм и КФХ за месяц

12 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Фермеры из Тюменской области пожаловались на тяжелое финансовое положение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские фермеры начали продавать хозяйства. За месяц на продажу они выставили больше 15 таких лотов, сообщает сайт частной доски объявлений «Авито». «Продается ферма на земельном участке 91 сотка, без животных полей и техники, в Ялуторовском районе. Возможна оплата без НДС, торг есть, но минимальный. Цена — три миллиона рублей», — говорится в одном из объявлений. Хозяин одной из продаваемых ферм пояснил в беседе с URA.RU, что хозяйство он продает из-за сложной финансовой ситуации. «Господдержки не хватает, слишком дорого стало содержать животных. Комбикорм дорожает, техника выходит из строя — и ее не починить, она иностранная. Покупать новую отечественную не на что. Проще сейчас избавиться, раздать долги и искать другое дело себе», — заявил собеседник URA.RU на правах анонимности. По данным регионального департамента агропромышленного комплекса, все существующие меры господдержки для фермеров сохранялись в 2023 году в полном объеме. URA.RU направило в департамент запрос о состоянии и планах по оказанию поддержки в 2024 году, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что из-за финансовых трудностей тюменские аграрии бросают большие участки земли.

Тюменские фермеры начали продавать хозяйства. За месяц на продажу они выставили больше 15 таких лотов, сообщает сайт частной доски объявлений «Авито». «Продается ферма на земельном участке 91 сотка, без животных полей и техники, в Ялуторовском районе. Возможна оплата без НДС, торг есть, но минимальный. Цена — три миллиона рублей», — говорится в одном из объявлений. Хозяин одной из продаваемых ферм пояснил в беседе с URA.RU, что хозяйство он продает из-за сложной финансовой ситуации. «Господдержки не хватает, слишком дорого стало содержать животных. Комбикорм дорожает, техника выходит из строя — и ее не починить, она иностранная. Покупать новую отечественную не на что. Проще сейчас избавиться, раздать долги и искать другое дело себе», — заявил собеседник URA.RU на правах анонимности. По данным регионального департамента агропромышленного комплекса, все существующие меры господдержки для фермеров сохранялись в 2023 году в полном объеме. URA.RU направило в департамент запрос о состоянии и планах по оказанию поддержки в 2024 году, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что из-за финансовых трудностей тюменские аграрии бросают большие участки земли.