Мишустин наградил Челябинский механический завод

09 февраля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин наградил завод Челябинска за качественную продукцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил Челябинский механический завод (ЧМЗ). Как следует из распоряжения, премия присуждена за заслуги в работе предприятия. «Присудить премии правительства 2023 года в области качества в категории организаций с численностью работающих от 250 до одной тысячи человек ОАО „Челябинский механический завод“. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — отмечено в документе. При награждении учли результаты в области качества продукции и услуг. Также конкурсная комиссия отметила безопасность продукции и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. В категории представлено три предприятия. При этом в номинации компаний с численностью свыше тысячи человек значится шесть предприятий, в номинации с численностью меньше 250 сотрудников — также три. В списке победители указаны предприятия, расположенные в разных субъектах Федерации. ЧМЗ стал единственный заводом УрФО.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил Челябинский механический завод (ЧМЗ). Как следует из распоряжения, премия присуждена за заслуги в работе предприятия. «Присудить премии правительства 2023 года в области качества в категории организаций с численностью работающих от 250 до одной тысячи человек ОАО „Челябинский механический завод“. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — отмечено в документе. При награждении учли результаты в области качества продукции и услуг. Также конкурсная комиссия отметила безопасность продукции и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. В категории представлено три предприятия. При этом в номинации компаний с численностью свыше тысячи человек значится шесть предприятий, в номинации с численностью меньше 250 сотрудников — также три. В списке победители указаны предприятия, расположенные в разных субъектах Федерации. ЧМЗ стал единственный заводом УрФО.