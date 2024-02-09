Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил Челябинский механический завод (ЧМЗ). Как следует из распоряжения, премия присуждена за заслуги в работе предприятия.
«Присудить премии правительства 2023 года в области качества в категории организаций с численностью работающих от 250 до одной тысячи человек ОАО „Челябинский механический завод“. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — отмечено в документе.
При награждении учли результаты в области качества продукции и услуг. Также конкурсная комиссия отметила безопасность продукции и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
В категории представлено три предприятия. При этом в номинации компаний с численностью свыше тысячи человек значится шесть предприятий, в номинации с численностью меньше 250 сотрудников — также три. В списке победители указаны предприятия, расположенные в разных субъектах Федерации. ЧМЗ стал единственный заводом УрФО.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.