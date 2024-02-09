Мишустин наградил Челябинский механический завод

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин наградил завод Челябинска за качественную продукцию Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил Челябинский механический завод (ЧМЗ). Как следует из распоряжения, премия присуждена за заслуги в работе предприятия.

«Присудить премии правительства 2023 года в области качества в категории организаций с численностью работающих от 250 до одной тысячи человек ОАО „Челябинский механический завод“. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — отмечено в документе.

При награждении учли результаты в области качества продукции и услуг. Также конкурсная комиссия отметила безопасность продукции и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В категории представлено три предприятия. При этом в номинации компаний с численностью свыше тысячи человек значится шесть предприятий, в номинации с численностью меньше 250 сотрудников — также три. В списке победители указаны предприятия, расположенные в разных субъектах Федерации. ЧМЗ стал единственный заводом УрФО.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наградил Челябинский механический завод (ЧМЗ). Как следует из распоряжения, премия присуждена за заслуги в работе предприятия. «Присудить премии правительства 2023 года в области качества в категории организаций с численностью работающих от 250 до одной тысячи человек ОАО „Челябинский механический завод“. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — отмечено в документе. При награждении учли результаты в области качества продукции и услуг. Также конкурсная комиссия отметила безопасность продукции и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. В категории представлено три предприятия. При этом в номинации компаний с численностью свыше тысячи человек значится шесть предприятий, в номинации с численностью меньше 250 сотрудников — также три. В списке победители указаны предприятия, расположенные в разных субъектах Федерации. ЧМЗ стал единственный заводом УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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