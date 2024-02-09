Тюменский замгубернатора получит новые полномочия

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев будет назначен координатором северного завоза в регионе. Соответствующее изменение в региональное законодательство разработано департаментом экономики.
«Дополнить постановление „О распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит губернатор Тюменской области“ положением, в соответствии с которым замгубернатора Андрей Пантелеев осуществляет взаимодействие с Минвостокразвития РФ по вопросам координации северного завоза в Тюменской области», — говорится в документе. В настоящее время он находится на стадии обсуждения.
Северный завоз — это процесс, при котором территории Крайнего Севера Сибири обеспечиваются товарами первой и жизненно важной необходимости. Прежде всего — лекарствами продуктами и топливом. В Тюменской области к местностям, в которые будет осуществляться СЗ, отнесли:
- деревни Осиновская, Вершинская, Веселинская, Одинарская и Малый Уват Вагайского района;
- деревни Ачиры, Вармахли, Иземеть, Ишменева, Тахтагул, Топкинбашева, Топкинская, Чебурга, Янгутум, село Лайтамак Тобольского муниципального района.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.