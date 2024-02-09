Тюменский замгубернатора получит новые полномочия

В Тюменской области замгубернатора Пантелеев станет главным по северному завозу

Андрей Пантелеев получит новые полномочия и новую ответственность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев будет назначен координатором северного завоза в регионе. Соответствующее изменение в региональное законодательство разработано департаментом экономики.

«Дополнить постановление „О распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит губернатор Тюменской области“ положением, в соответствии с которым замгубернатора Андрей Пантелеев осуществляет взаимодействие с Минвостокразвития РФ по вопросам координации северного завоза в Тюменской области», — говорится в документе. В настоящее время он находится на стадии обсуждения.

Северный завоз — это процесс, при котором территории Крайнего Севера Сибири обеспечиваются товарами первой и жизненно важной необходимости. Прежде всего — лекарствами продуктами и топливом. В Тюменской области к местностям, в которые будет осуществляться СЗ, отнесли: