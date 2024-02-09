Тюменский замгубернатора получит новые полномочия

В Тюменской области замгубернатора Пантелеев станет главным по северному завозу
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, пантелеев андрей
Андрей Пантелеев получит новые полномочия и новую ответственность Фото:

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев будет назначен координатором северного завоза в регионе. Соответствующее изменение в региональное законодательство разработано департаментом экономики.

«Дополнить постановление „О распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит губернатор Тюменской области“ положением, в соответствии с которым замгубернатора Андрей Пантелеев осуществляет взаимодействие с Минвостокразвития РФ по вопросам координации северного завоза в Тюменской области», — говорится в документе. В настоящее время он находится на стадии обсуждения.

Северный завоз — это процесс, при котором территории Крайнего Севера Сибири обеспечиваются товарами первой и жизненно важной необходимости. Прежде всего — лекарствами продуктами и топливом. В Тюменской области к местностям, в которые будет осуществляться СЗ, отнесли:

  • деревни Осиновская, Вершинская, Веселинская, Одинарская и Малый Уват Вагайского района;
  • деревни Ачиры, Вармахли, Иземеть, Ишменева, Тахтагул, Топкинбашева, Топкинская, Чебурга, Янгутум, село Лайтамак Тобольского муниципального района.

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Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев будет назначен координатором северного завоза в регионе. Соответствующее изменение в региональное законодательство разработано департаментом экономики. «Дополнить постановление „О распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых непосредственно руководит губернатор Тюменской области“ положением, в соответствии с которым замгубернатора Андрей Пантелеев осуществляет взаимодействие с Минвостокразвития РФ по вопросам координации северного завоза в Тюменской области», — говорится в документе. В настоящее время он находится на стадии обсуждения. Северный завоз — это процесс, при котором территории Крайнего Севера Сибири обеспечиваются товарами первой и жизненно важной необходимости. Прежде всего — лекарствами продуктами и топливом. В Тюменской области к местностям, в которые будет осуществляться СЗ, отнесли:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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