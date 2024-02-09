В Тюменской области школьники толпой избили восьмиклассника

По словам мамы пострадавшего, ребенка избили толпой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В школе, в селе Уктуз Бердюжского района (Тюменская область), толпа учеников избила восьмиклассника. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Очередной случай подростковой жестокости произошел 5 февраля 2024 года в учебном заведении с. Уктуз Бердюжского района. Сейчас подросток находится в больнице», — приводит слова мамы пострадавшего ребенка «Паблик Тюмень».

Мама ребенка сообщает, что на ее сына напали толпой. По ее словам, персонал школы не предпринял никаких действий, чтобы помочь мальчику. В итоге скорую ей пришлось вызывать ребенку самой.

Агентство направило запрос в региональный департамент образования и департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.