В Тюменской области школьники толпой избили восьмиклассника

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Школьники. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, школа 92
По словам мамы пострадавшего, ребенка избили толпой Фото:

В школе, в селе Уктуз Бердюжского района (Тюменская область), толпа учеников избила восьмиклассника. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Очередной случай подростковой жестокости произошел 5 февраля 2024 года в учебном заведении с. Уктуз Бердюжского района. Сейчас подросток находится в больнице», — приводит слова мамы пострадавшего ребенка «Паблик Тюмень».

Мама ребенка сообщает, что на ее сына напали толпой. По ее словам, персонал школы не предпринял никаких действий, чтобы помочь мальчику. В итоге скорую ей пришлось вызывать ребенку самой.

Агентство направило запрос в региональный департамент образования и департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

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В школе, в селе Уктуз Бердюжского района (Тюменская область), толпа учеников избила восьмиклассника. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Очередной случай подростковой жестокости произошел 5 февраля 2024 года в учебном заведении с. Уктуз Бердюжского района. Сейчас подросток находится в больнице», — приводит слова мамы пострадавшего ребенка «Паблик Тюмень». Мама ребенка сообщает, что на ее сына напали толпой. По ее словам, персонал школы не предпринял никаких действий, чтобы помочь мальчику. В итоге скорую ей пришлось вызывать ребенку самой. Агентство направило запрос в региональный департамент образования и департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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