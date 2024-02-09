В Тюменской области школьники толпой избили восьмиклассника

В школе, в селе Уктуз Бердюжского района (Тюменская область), толпа учеников избила восьмиклассника. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Очередной случай подростковой жестокости произошел 5 февраля 2024 года в учебном заведении с. Уктуз Бердюжского района. Сейчас подросток находится в больнице», — приводит слова мамы пострадавшего ребенка «Паблик Тюмень».
Мама ребенка сообщает, что на ее сына напали толпой. По ее словам, персонал школы не предпринял никаких действий, чтобы помочь мальчику. В итоге скорую ей пришлось вызывать ребенку самой.
Агентство направило запрос в региональный департамент образования и департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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