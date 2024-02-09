Водитель свердловского кабмина попался на вредительстве и выплатит крупную сумму

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Автомобили Toyota camry во дворе мэрии Екатеринбурга. Екатеринбург, правительственный автопарк, тойота камри, правительственная машина, toyota camry
Машины с номерами ААА стоят в гараже мэрии Екатеринбурга и свердловского правительства (архивное фото) Фото:

Водитель Toyota Camry с номерами ААА, которая находится на балансе автохозяйства свердловского правительства, прокалывал колеса на машинах соседей. Информацию об этом, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник, близкий к кабмину.

«Примерно восемь лет назад пару раз он испортил и колеса моей машины. После этого я перестал парковать ее на этом месте. И, ладно бы, он шилом прокалывал, можно подкачать и доехать на шиномонтажку, а он режет ножом. Вообще ему это парковочное место, по сути, нужно с утра на пару часов», — цитирует 66.ru одного из пострадавших — жителя дома на Черепанова, 28.

Кого из чиновников возил мужчина, собеседник URA.RU не раскрыл. По его словам, водителя ждет дисциплинарное наказание, также ему предстоит возместить ущерб пострадавшим. В департаменте информполитики региона на момент публикации новости на запрос корреспондента не ответили.

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Водитель Toyota Camry с номерами ААА, которая находится на балансе автохозяйства свердловского правительства, прокалывал колеса на машинах соседей. Информацию об этом, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник, близкий к кабмину. «Примерно восемь лет назад пару раз он испортил и колеса моей машины. После этого я перестал парковать ее на этом месте. И, ладно бы, он шилом прокалывал, можно подкачать и доехать на шиномонтажку, а он режет ножом. Вообще ему это парковочное место, по сути, нужно с утра на пару часов», — цитирует 66.ru одного из пострадавших — жителя дома на Черепанова, 28. Кого из чиновников возил мужчина, собеседник URA.RU не раскрыл. По его словам, водителя ждет дисциплинарное наказание, также ему предстоит возместить ущерб пострадавшим. В департаменте информполитики региона на момент публикации новости на запрос корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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