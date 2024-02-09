Водитель свердловского кабмина попался на вредительстве и выплатит крупную сумму

09 февраля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Машины с номерами ААА стоят в гараже мэрии Екатеринбурга и свердловского правительства (архивное фото) Фото: URA.RU © URA.RU Водитель Toyota Camry с номерами ААА, которая находится на балансе автохозяйства свердловского правительства, прокалывал колеса на машинах соседей. Информацию об этом, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник, близкий к кабмину. «Примерно восемь лет назад пару раз он испортил и колеса моей машины. После этого я перестал парковать ее на этом месте. И, ладно бы, он шилом прокалывал, можно подкачать и доехать на шиномонтажку, а он режет ножом. Вообще ему это парковочное место, по сути, нужно с утра на пару часов», — цитирует 66.ru одного из пострадавших — жителя дома на Черепанова, 28. Кого из чиновников возил мужчина, собеседник URA.RU не раскрыл. По его словам, водителя ждет дисциплинарное наказание, также ему предстоит возместить ущерб пострадавшим. В департаменте информполитики региона на момент публикации новости на запрос корреспондента не ответили.

Водитель Toyota Camry с номерами ААА, которая находится на балансе автохозяйства свердловского правительства, прокалывал колеса на машинах соседей. Информацию об этом, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник, близкий к кабмину. «Примерно восемь лет назад пару раз он испортил и колеса моей машины. После этого я перестал парковать ее на этом месте. И, ладно бы, он шилом прокалывал, можно подкачать и доехать на шиномонтажку, а он режет ножом. Вообще ему это парковочное место, по сути, нужно с утра на пару часов», — цитирует 66.ru одного из пострадавших — жителя дома на Черепанова, 28. Кого из чиновников возил мужчина, собеседник URA.RU не раскрыл. По его словам, водителя ждет дисциплинарное наказание, также ему предстоит возместить ущерб пострадавшим. В департаменте информполитики региона на момент публикации новости на запрос корреспондента не ответили.