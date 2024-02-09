Министр Силуанов увидел основания для понижения ключевой ставки ЦБ

09 февраля 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов ответил на вопросы курганских студентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Глава Минфина Силуанов посетил Курган В России в настоящее время создаются основания для понижения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы курганских студентов, передает корреспондент URA.RU. «Думаю, что сейчас создаются основания для того, чтобы Центральный банк начинал думать о понижении ключевой ставки. Когда он это сделает? Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] заявляла, что это будет ближе ко второму полугодию или к концу первого полугодия. Во всяком случае инфляционный тренд снижается и ЦБ примет соответствующее решение», — сказал Силуанов. Министр пояснил студентам, что ЦБ повысил ставку, чтобы инфляция не вышла из-под контроля, а экономика «не перегрелась». Сейчас регулятор контролирует динамику инфляции, прогнозирует факторы, которые влияют на инфляцию в среднесрочной перспективе. На встрече с курганскими студентами Силаунов также объяснил, зачем нужно посмотреть интервью президента Путина американскому журналисту Карлсону. Министр считает, что в интервью отражена позиция страны, как участника мировых событий.

В России в настоящее время создаются основания для понижения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы курганских студентов, передает корреспондент URA.RU. «Думаю, что сейчас создаются основания для того, чтобы Центральный банк начинал думать о понижении ключевой ставки. Когда он это сделает? Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] заявляла, что это будет ближе ко второму полугодию или к концу первого полугодия. Во всяком случае инфляционный тренд снижается и ЦБ примет соответствующее решение», — сказал Силуанов. Министр пояснил студентам, что ЦБ повысил ставку, чтобы инфляция не вышла из-под контроля, а экономика «не перегрелась». Сейчас регулятор контролирует динамику инфляции, прогнозирует факторы, которые влияют на инфляцию в среднесрочной перспективе. На встрече с курганскими студентами Силаунов также объяснил, зачем нужно посмотреть интервью президента Путина американскому журналисту Карлсону. Министр считает, что в интервью отражена позиция страны, как участника мировых событий.