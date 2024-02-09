Силуанов объяснил, зачем смотреть интервью Путина Карлсону

Силуанов: интервью Путина Карлсону объясняет позицию страны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Министр финансов назвал интервью Путина, разъясняющим позицию страны Фото:
новость из сюжета
Глава Минфина Силуанов посетил Курган

Министр финансов России Антон Силуанов в Кургане назвал интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону разъясняющим позицию страны, как участника мировых событий. Об этом он сказал на встрече со студентами в Курганском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU.

«Доходчиво было разъяснено слушателям, в чем стратегия, позиция нашей страны. Почему мы отдельные вопросы рассматриваем под таким-то углом. Зрители, которые будут смотреть это интервью многое поймут, много сделают выводов для себя. С точки зрения позиционирования нашей страны как участника мировых событий», — сказал Силуанов на встрече в КГУ. При этом министр поинтересовался у студентов, видели ли они интервью.

По теме финансов министр отметил, что мир меняется и эти изменения не могут отражаться на финансовой политике и системе страны. Страны с развивающейся экономикой достигают уровня стран с развитой экономикой. «Эти страны хотят иметь равные права на мировой арене, это может приводить к конфликтам. Санкции делаются для того, чтобы сдерживать страны, которые быстро растут и набирают свой вес», — отметил Силуанов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече со студентами пошутил про министров-отличников и губернаторов-троечников. «Будете получать пятерки — станете министром финансов. Если будете получать тройки — будете работать губернаторами», — сказал Шумков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр финансов России Антон Силуанов в Кургане назвал интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону разъясняющим позицию страны, как участника мировых событий. Об этом он сказал на встрече со студентами в Курганском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU. «Доходчиво было разъяснено слушателям, в чем стратегия, позиция нашей страны. Почему мы отдельные вопросы рассматриваем под таким-то углом. Зрители, которые будут смотреть это интервью многое поймут, много сделают выводов для себя. С точки зрения позиционирования нашей страны как участника мировых событий», — сказал Силуанов на встрече в КГУ. При этом министр поинтересовался у студентов, видели ли они интервью. По теме финансов министр отметил, что мир меняется и эти изменения не могут отражаться на финансовой политике и системе страны. Страны с развивающейся экономикой достигают уровня стран с развитой экономикой. «Эти страны хотят иметь равные права на мировой арене, это может приводить к конфликтам. Санкции делаются для того, чтобы сдерживать страны, которые быстро растут и набирают свой вес», — отметил Силуанов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече со студентами пошутил про министров-отличников и губернаторов-троечников. «Будете получать пятерки — станете министром финансов. Если будете получать тройки — будете работать губернаторами», — сказал Шумков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...