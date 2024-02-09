Силуанов объяснил, зачем смотреть интервью Путина Карлсону

Силуанов: интервью Путина Карлсону объясняет позицию страны

09 февраля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Министр финансов назвал интервью Путина, разъясняющим позицию страны Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Глава Минфина Силуанов посетил Курган Министр финансов России Антон Силуанов в Кургане назвал интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону разъясняющим позицию страны, как участника мировых событий. Об этом он сказал на встрече со студентами в Курганском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU. «Доходчиво было разъяснено слушателям, в чем стратегия, позиция нашей страны. Почему мы отдельные вопросы рассматриваем под таким-то углом. Зрители, которые будут смотреть это интервью многое поймут, много сделают выводов для себя. С точки зрения позиционирования нашей страны как участника мировых событий», — сказал Силуанов на встрече в КГУ. При этом министр поинтересовался у студентов, видели ли они интервью. По теме финансов министр отметил, что мир меняется и эти изменения не могут отражаться на финансовой политике и системе страны. Страны с развивающейся экономикой достигают уровня стран с развитой экономикой. «Эти страны хотят иметь равные права на мировой арене, это может приводить к конфликтам. Санкции делаются для того, чтобы сдерживать страны, которые быстро растут и набирают свой вес», — отметил Силуанов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече со студентами пошутил про министров-отличников и губернаторов-троечников. «Будете получать пятерки — станете министром финансов. Если будете получать тройки — будете работать губернаторами», — сказал Шумков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр финансов России Антон Силуанов в Кургане назвал интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону разъясняющим позицию страны, как участника мировых событий. Об этом он сказал на встрече со студентами в Курганском госуниверситете, передает корреспондент URA.RU. «Доходчиво было разъяснено слушателям, в чем стратегия, позиция нашей страны. Почему мы отдельные вопросы рассматриваем под таким-то углом. Зрители, которые будут смотреть это интервью многое поймут, много сделают выводов для себя. С точки зрения позиционирования нашей страны как участника мировых событий», — сказал Силуанов на встрече в КГУ. При этом министр поинтересовался у студентов, видели ли они интервью. По теме финансов министр отметил, что мир меняется и эти изменения не могут отражаться на финансовой политике и системе страны. Страны с развивающейся экономикой достигают уровня стран с развитой экономикой. «Эти страны хотят иметь равные права на мировой арене, это может приводить к конфликтам. Санкции делаются для того, чтобы сдерживать страны, которые быстро растут и набирают свой вес», — отметил Силуанов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече со студентами пошутил про министров-отличников и губернаторов-троечников. «Будете получать пятерки — станете министром финансов. Если будете получать тройки — будете работать губернаторами», — сказал Шумков.