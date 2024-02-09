В Челябинской области за три месяца резко подорожали земли под садовые участки. Инфографика

В Челябинской области выросли цены на земли под коттеджи и дачные домики

09 февраля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

За три месяца 2023 года спрос на покупку участков в регионе сократился на 19% Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинской области в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим стоимость сотки участков под частные дома в садовых товариществах выросла на 13% до 38 тысяч рублей, при этом арендовать землю можно за 714 тысяч в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито-Недвижимость». «В Челябинской области стоимость сотки земли в четвертом квартале по сравнению с третьим в 2023 году увеличилась на 13%. В целом в регионе спрос на покупку участков сократился на 19% в сравнении с третьим кварталом. Средняя цена сотки участков составляет 38 тысяч рублей, а арендовать ее можно за 714 рублей в месяц», — рассказали в пресс-службе. В целом по России землю под частные дома в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом искали на 14% реже, участки сельхозназначения — на 18%, под личное подсобное хозяйство — на 15%. При этом цены выросли по всем категориям продажи участков. Стоимость земли под строительство жилых домов и сельскохозяйственные нужды прибавила 12% за сотку, под личное подсобное хозяйство — 11%, промышленного назначения — 5%. Стоимость сотки за последние три месяца 2023 года снизилась в Тверской области — на 35%, в Ульяновской — на 8%. Причина заключается в изменении структуры предложения в пользу более дешевой земли сельхозназначения. В Смоленской, Омской и Пермской областях цены за квартал не изменились, в остальных регионах — выросли. При этом дороже всего сотка стоит в Краснодарском крае (278 тысяч рублей), Ростовской области (275 тысяч рублей), Дагестане (267 тысяч рублей) и Крыму (222 тысячи рублей). Как объясняет ситуацию руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин, в конце 2023 года рынок земли переживает сезонный спад — этим объясняется снижение активности, которое можно наблюдать как по показателям спроса, так и предложения. При этом эксперт отмечает, если сравнивать данные с результатами того же периода 2022 года, то можно увидеть рост спроса на 30 и 25% в сегментах продажи и аренды земли соответственно, а это уже говорит о позитивной динамике на рынке. В Челябинской области стоимость земель под частные дома и садовые участки выросла на 13% Инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим стоимость сотки участков под частные дома в садовых товариществах выросла на 13% до 38 тысяч рублей, при этом арендовать землю можно за 714 тысяч в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито-Недвижимость». «В Челябинской области стоимость сотки земли в четвертом квартале по сравнению с третьим в 2023 году увеличилась на 13%. В целом в регионе спрос на покупку участков сократился на 19% в сравнении с третьим кварталом. Средняя цена сотки участков составляет 38 тысяч рублей, а арендовать ее можно за 714 рублей в месяц», — рассказали в пресс-службе. В целом по России землю под частные дома в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом искали на 14% реже, участки сельхозназначения — на 18%, под личное подсобное хозяйство — на 15%. При этом цены выросли по всем категориям продажи участков. Стоимость земли под строительство жилых домов и сельскохозяйственные нужды прибавила 12% за сотку, под личное подсобное хозяйство — 11%, промышленного назначения — 5%. Стоимость сотки за последние три месяца 2023 года снизилась в Тверской области — на 35%, в Ульяновской — на 8%. Причина заключается в изменении структуры предложения в пользу более дешевой земли сельхозназначения. В Смоленской, Омской и Пермской областях цены за квартал не изменились, в остальных регионах — выросли. При этом дороже всего сотка стоит в Краснодарском крае (278 тысяч рублей), Ростовской области (275 тысяч рублей), Дагестане (267 тысяч рублей) и Крыму (222 тысячи рублей). Как объясняет ситуацию руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин, в конце 2023 года рынок земли переживает сезонный спад — этим объясняется снижение активности, которое можно наблюдать как по показателям спроса, так и предложения. При этом эксперт отмечает, если сравнивать данные с результатами того же периода 2022 года, то можно увидеть рост спроса на 30 и 25% в сегментах продажи и аренды земли соответственно, а это уже говорит о позитивной динамике на рынке.