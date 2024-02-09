На дорогах в Курганской области частично сняли ограничение движения

09 февраля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Дорожные предприятия постепенно устраняют последствия непогоды (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Курганской области частично снято ограничение движения транспорта по дорогам регионального значения, введенное ранее из-за снегопада, сильного ветра и образования наледи. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале. «Движение полностью восстановлено на автомобильных дорогах регионального значения: Курган — Куртамыш — Целинное (участок Куртамыш — Целинное); „Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш; Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Ограничения остается на автомобильной дороге регионального значения „Иртыш“ — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, а также на всех дорогах общего пользования межмуниципального значения Курганской области», — говорится в сообщении ведомства. В настоящее время дорожные предприятия расчищают дороги. Ограничение было введено утром 9 февраля из-за неблагоприятных погодных явлений и скользкости на дорогах. Оно действует для автобусов и такси, а также грузовых автомобилей.

В Курганской области частично снято ограничение движения транспорта по дорогам регионального значения, введенное ранее из-за снегопада, сильного ветра и образования наледи. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале. «Движение полностью восстановлено на автомобильных дорогах регионального значения: Курган — Куртамыш — Целинное (участок Куртамыш — Целинное); „Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш; Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Ограничения остается на автомобильной дороге регионального значения „Иртыш“ — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, а также на всех дорогах общего пользования межмуниципального значения Курганской области», — говорится в сообщении ведомства. В настоящее время дорожные предприятия расчищают дороги. Ограничение было введено утром 9 февраля из-за неблагоприятных погодных явлений и скользкости на дорогах. Оно действует для автобусов и такси, а также грузовых автомобилей.