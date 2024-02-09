На дорогах в Курганской области частично сняли ограничение движения

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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс
Дорожные предприятия постепенно устраняют последствия непогоды (фото из архива) Фото:

В Курганской области частично снято ограничение движения транспорта по дорогам регионального значения, введенное ранее из-за снегопада, сильного ветра и образования наледи. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале.

«Движение полностью восстановлено на автомобильных дорогах регионального значения: Курган — Куртамыш — Целинное (участок Куртамыш — Целинное); „Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш; Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Ограничения остается на автомобильной дороге регионального значения „Иртыш“ — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, а также на всех дорогах общего пользования межмуниципального значения Курганской области», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время дорожные предприятия расчищают дороги. Ограничение было введено утром 9 февраля из-за неблагоприятных погодных явлений и скользкости на дорогах. Оно действует для автобусов и такси, а также грузовых автомобилей.

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В Курганской области частично снято ограничение движения транспорта по дорогам регионального значения, введенное ранее из-за снегопада, сильного ветра и образования наледи. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале. «Движение полностью восстановлено на автомобильных дорогах регионального значения: Курган — Куртамыш — Целинное (участок Куртамыш — Целинное); „Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш; Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Ограничения остается на автомобильной дороге регионального значения „Иртыш“ — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, а также на всех дорогах общего пользования межмуниципального значения Курганской области», — говорится в сообщении ведомства. В настоящее время дорожные предприятия расчищают дороги. Ограничение было введено утром 9 февраля из-за неблагоприятных погодных явлений и скользкости на дорогах. Оно действует для автобусов и такси, а также грузовых автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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