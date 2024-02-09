В ХМАО Росгвардия проведет рейд по владельцам оружия перед выборами президента

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Заседание областной думы. Курган, полиция, росгвардия, сотрудник росгвардии, рейд полиции
Росгвардия обеспечит безопасность избирательных участков в ХМАО Фото:

В ХМАО сотрудники Росгвардии в преддверие выборов президента проверят всех владельцев оружия, которые живут рядом с избирательными участками. Об этом рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Михаил Клепалов во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Мы будем осуществлять проверки по месту жительства владельцев оружия, проживающих в непосредственной близости от избирательных участков. Хочу отметить жителям округа и сказать о том, что в данной работе будут участвовать не только сотрудники полиции, но и военнослужащие», — рассказал Михаил Клепалов.

Рейд пройдет в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024». Оно направлено на защиту общественного порядка и обеспечение безопасности перед президентскими выборами.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция и Росгвардия проверяют безопасность избирательных участков. Силовики в Ханты-Мансийске посетят 31 объект.

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В ХМАО сотрудники Росгвардии в преддверие выборов президента проверят всех владельцев оружия, которые живут рядом с избирательными участками. Об этом рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Михаил Клепалов во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мы будем осуществлять проверки по месту жительства владельцев оружия, проживающих в непосредственной близости от избирательных участков. Хочу отметить жителям округа и сказать о том, что в данной работе будут участвовать не только сотрудники полиции, но и военнослужащие», — рассказал Михаил Клепалов. Рейд пройдет в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024». Оно направлено на защиту общественного порядка и обеспечение безопасности перед президентскими выборами. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция и Росгвардия проверяют безопасность избирательных участков. Силовики в Ханты-Мансийске посетят 31 объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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