В ХМАО Росгвардия проведет рейд по владельцам оружия перед выборами президента

В ХМАО сотрудники Росгвардии в преддверие выборов президента проверят всех владельцев оружия, которые живут рядом с избирательными участками. Об этом рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Михаил Клепалов во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Мы будем осуществлять проверки по месту жительства владельцев оружия, проживающих в непосредственной близости от избирательных участков. Хочу отметить жителям округа и сказать о том, что в данной работе будут участвовать не только сотрудники полиции, но и военнослужащие», — рассказал Михаил Клепалов.
Рейд пройдет в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024». Оно направлено на защиту общественного порядка и обеспечение безопасности перед президентскими выборами.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция и Росгвардия проверяют безопасность избирательных участков. Силовики в Ханты-Мансийске посетят 31 объект.
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