В ХМАО Росгвардия проведет рейд по владельцам оружия перед выборами президента

09 февраля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Росгвардия обеспечит безопасность избирательных участков в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО сотрудники Росгвардии в преддверие выборов президента проверят всех владельцев оружия, которые живут рядом с избирательными участками. Об этом рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Михаил Клепалов во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мы будем осуществлять проверки по месту жительства владельцев оружия, проживающих в непосредственной близости от избирательных участков. Хочу отметить жителям округа и сказать о том, что в данной работе будут участвовать не только сотрудники полиции, но и военнослужащие», — рассказал Михаил Клепалов. Рейд пройдет в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024». Оно направлено на защиту общественного порядка и обеспечение безопасности перед президентскими выборами. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция и Росгвардия проверяют безопасность избирательных участков. Силовики в Ханты-Мансийске посетят 31 объект.

В ХМАО сотрудники Росгвардии в преддверие выборов президента проверят всех владельцев оружия, которые живут рядом с избирательными участками. Об этом рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Михаил Клепалов во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мы будем осуществлять проверки по месту жительства владельцев оружия, проживающих в непосредственной близости от избирательных участков. Хочу отметить жителям округа и сказать о том, что в данной работе будут участвовать не только сотрудники полиции, но и военнослужащие», — рассказал Михаил Клепалов. Рейд пройдет в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2024». Оно направлено на защиту общественного порядка и обеспечение безопасности перед президентскими выборами. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция и Росгвардия проверяют безопасность избирательных участков. Силовики в Ханты-Мансийске посетят 31 объект.