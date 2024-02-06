06 февраля 2024

Силовики в Ханты-Мансийске проверяют безопасность избирательных участков

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики в Ханты-Мансийске проверят 31 избирательный участок Фото:

Полиция и Росгвардия проверяет безопасность и антитеррористическую защищенность избирательных участков в Ханты-Мансийске перед выборами президента 2024 года. Об этом сообщает мэрия на своей странице в соцсети Вконтакте «Ханты-Мансийск. Онлайн».

«Проверяется общее состояние объектов, наличие документации, антитеррористическая безопасность. Правоохранительные органы обращают внимание на наличие и исправность металлодетекторных рамок, камер наружного и внутреннего наблюдения, работоспособность технических средств охраны, в том числе кнопок тревожной сигнализации», — сообщает мэрия.

Росгвардия также проверит законность работы охранных организаций и соблюдение пропускного режима. Всего силовики обследуют 31 избирательный участок в столице ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков.

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Полиция и Росгвардия проверяет безопасность и антитеррористическую защищенность избирательных участков в Ханты-Мансийске перед выборами президента 2024 года. Об этом сообщает мэрия на своей странице в соцсети Вконтакте «Ханты-Мансийск. Онлайн». «Проверяется общее состояние объектов, наличие документации, антитеррористическая безопасность. Правоохранительные органы обращают внимание на наличие и исправность металлодетекторных рамок, камер наружного и внутреннего наблюдения, работоспособность технических средств охраны, в том числе кнопок тревожной сигнализации», — сообщает мэрия. Росгвардия также проверит законность работы охранных организаций и соблюдение пропускного режима. Всего силовики обследуют 31 избирательный участок в столице ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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