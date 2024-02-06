Политика Выборы Силовики в Ханты-Мансийске проверяют безопасность избирательных участков 07 февраля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 + Силовики в Ханты-Мансийске проверят 31 избирательный участок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция и Росгвардия проверяет безопасность и антитеррористическую защищенность избирательных участков в Ханты-Мансийске перед выборами президента 2024 года. Об этом сообщает мэрия на своей странице в соцсети Вконтакте «Ханты-Мансийск. Онлайн». «Проверяется общее состояние объектов, наличие документации, антитеррористическая безопасность. Правоохранительные органы обращают внимание на наличие и исправность металлодетекторных рамок, камер наружного и внутреннего наблюдения, работоспособность технических средств охраны, в том числе кнопок тревожной сигнализации», — сообщает мэрия. Росгвардия также проверит законность работы охранных организаций и соблюдение пропускного режима. Всего силовики обследуют 31 избирательный участок в столице ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков. Полиция и Росгвардия проверяет безопасность и антитеррористическую защищенность избирательных участков в Ханты-Мансийске перед выборами президента 2024 года. Об этом сообщает мэрия на своей странице в соцсети Вконтакте «Ханты-Мансийск. Онлайн». «Проверяется общее состояние объектов, наличие документации, антитеррористическая безопасность. Правоохранительные органы обращают внимание на наличие и исправность металлодетекторных рамок, камер наружного и внутреннего наблюдения, работоспособность технических средств охраны, в том числе кнопок тревожной сигнализации», — сообщает мэрия. Росгвардия также проверит законность работы охранных организаций и соблюдение пропускного режима. Всего силовики обследуют 31 избирательный участок в столице ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям