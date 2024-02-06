Силовики в Ханты-Мансийске проверяют безопасность избирательных участков

Полиция и Росгвардия проверяет безопасность и антитеррористическую защищенность избирательных участков в Ханты-Мансийске перед выборами президента 2024 года. Об этом сообщает мэрия на своей странице в соцсети Вконтакте «Ханты-Мансийск. Онлайн».
«Проверяется общее состояние объектов, наличие документации, антитеррористическая безопасность. Правоохранительные органы обращают внимание на наличие и исправность металлодетекторных рамок, камер наружного и внутреннего наблюдения, работоспособность технических средств охраны, в том числе кнопок тревожной сигнализации», — сообщает мэрия.
Росгвардия также проверит законность работы охранных организаций и соблюдение пропускного режима. Всего силовики обследуют 31 избирательный участок в столице ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила главу югорской полиции Дамира Сатретдинова обеспечить безопасность на выборах президента России 2024 года. В том числе содействовать антитеррористической защищенности избирательных участков.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.