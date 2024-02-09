Умеров потребовал от Сырского усовершенствовать беспилотные войска ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров впервые встретился с новым главкомом ВСУ Алескандром Сырским. Был поднять вопрос усовершенствования беспилотных войск Украины, которые недавно были созданы.
«Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное — технические задачи для разработки новых образцов для беспилотных войск ВСУ», — заявил Рустем Умеров, его слова приводит Минобороны Украины в своем telegram-канале. Также Умеров и Сырский обсудили вопросы логистики.
Беспилотные силы Украины были созданы в начале февраля. Президент страны Владимир Зеленский уверен, что они повлияют на ход спецоперации. Новое подразделение использует для атак только дроны.
Армия России регулярно наносит удары по местам производства и управления беспилотниками ВСУ. В последний раз они были поражены 9 февраля под Донецком, сообщает
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