Умеров потребовал от Сырского усовершенствовать беспилотные войска ВСУ

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Рустем Умеров впервые переговорил с новым главкомом ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров впервые встретился с новым главкомом ВСУ Алескандром Сырским. Был поднять вопрос усовершенствования беспилотных войск Украины, которые недавно были созданы.

«Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное — технические задачи для разработки новых образцов для беспилотных войск ВСУ», — заявил Рустем Умеров, его слова приводит Минобороны Украины в своем telegram-канале. Также Умеров и Сырский обсудили вопросы логистики.

Беспилотные силы Украины были созданы в начале февраля. Президент страны Владимир Зеленский уверен, что они повлияют на ход спецоперации. Новое подразделение использует для атак только дроны.

Армия России регулярно наносит удары по местам производства и управления беспилотниками ВСУ. В последний раз они были поражены 9 февраля под Донецком, сообщает NEWS.RU.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров впервые встретился с новым главкомом ВСУ Алескандром Сырским. Был поднять вопрос усовершенствования беспилотных войск Украины, которые недавно были созданы. «Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное — технические задачи для разработки новых образцов для беспилотных войск ВСУ», — заявил Рустем Умеров, его слова приводит Минобороны Украины в своем telegram-канале. Также Умеров и Сырский обсудили вопросы логистики. Беспилотные силы Украины были созданы в начале февраля. Президент страны Владимир Зеленский уверен, что они повлияют на ход спецоперации. Новое подразделение использует для атак только дроны. Армия России регулярно наносит удары по местам производства и управления беспилотниками ВСУ. В последний раз они были поражены 9 февраля под Донецком, сообщает NEWS.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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