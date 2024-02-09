Умеров потребовал от Сырского усовершенствовать беспилотные войска ВСУ

09 февраля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров впервые переговорил с новым главкомом ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Украины Рустем Умеров впервые встретился с новым главкомом ВСУ Алескандром Сырским. Был поднять вопрос усовершенствования беспилотных войск Украины, которые недавно были созданы. «Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное — технические задачи для разработки новых образцов для беспилотных войск ВСУ», — заявил Рустем Умеров, его слова приводит Минобороны Украины в своем telegram-канале. Также Умеров и Сырский обсудили вопросы логистики. Беспилотные силы Украины были созданы в начале февраля. Президент страны Владимир Зеленский уверен, что они повлияют на ход спецоперации. Новое подразделение использует для атак только дроны. Армия России регулярно наносит удары по местам производства и управления беспилотниками ВСУ. В последний раз они были поражены 9 февраля под Донецком, сообщает NEWS.RU .

Министр обороны Украины Рустем Умеров впервые встретился с новым главкомом ВСУ Алескандром Сырским. Был поднять вопрос усовершенствования беспилотных войск Украины, которые недавно были созданы. «Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное — технические задачи для разработки новых образцов для беспилотных войск ВСУ», — заявил Рустем Умеров, его слова приводит Минобороны Украины в своем telegram-канале. Также Умеров и Сырский обсудили вопросы логистики. Беспилотные силы Украины были созданы в начале февраля. Президент страны Владимир Зеленский уверен, что они повлияют на ход спецоперации. Новое подразделение использует для атак только дроны. Армия России регулярно наносит удары по местам производства и управления беспилотниками ВСУ. В последний раз они были поражены 9 февраля под Донецком, сообщает NEWS.RU.