Зеленский подписал указ о создании новых войск на Украине

Зеленский подписал указ о создании беспилотных сил на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, всу,  stock
Владимир Зеленский сообщил, что беспилотные силы помогут ВСУ достичь результата Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании беспилотных сил. Об этом украинский глава сообщил в своем telegram-канале.

«Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил — сил беспилотных систем», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, это может помочь ВСУ добиться результата.

Ранее сообщалось, что Украина планирует произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Дроны хотят производить в небольших мастерских на территории Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании беспилотных сил. Об этом украинский глава сообщил в своем telegram-канале. «Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил — сил беспилотных систем», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, это может помочь ВСУ добиться результата. Ранее сообщалось, что Украина планирует произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Дроны хотят производить в небольших мастерских на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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