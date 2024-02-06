Зеленский подписал указ о создании новых войск на Украине

Зеленский подписал указ о создании беспилотных сил на Украине

06 февраля 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сообщил, что беспилотные силы помогут ВСУ достичь результата Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании беспилотных сил. Об этом украинский глава сообщил в своем telegram-канале. «Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил — сил беспилотных систем», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, это может помочь ВСУ добиться результата. Ранее сообщалось, что Украина планирует произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Дроны хотят производить в небольших мастерских на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании беспилотных сил. Об этом украинский глава сообщил в своем telegram-канале. «Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил — сил беспилотных систем», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, это может помочь ВСУ добиться результата. Ранее сообщалось, что Украина планирует произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Дроны хотят производить в небольших мастерских на территории Украины.