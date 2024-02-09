На Солнце произошла одна из сильнейших за последние пять лет вспышка

09 февраля 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Крупнейшая вспышка на Солнце может не затронуть Землю Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Солнце произошла сильнейшая вспышка за последние пять лет. Она произошла 9 февраля в 15:53 по московскому времени и длилась 39 минут. Ей был присвоен балл Х3.3. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. «Произошедшая на Солнце вспышка стала одной из крупнейших за последние 5 лет, но Землю может не затронуть», — передает РИА Новости информацию из ИКИ. Отмечается, что ее продолжительность составила 39 минут. Ей был присвоен балл Х3.3. Кроме того, вспышки на Солнце могут вызвать магнитные бури, которые влияют на миграцию птиц и сбои в работе энергосистем. Пока магнитная буря не прогнозируется. Также солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце была зафиксирована 1 января 2024 года, ей был присвоен балл X5.0.

На Солнце произошла сильнейшая вспышка за последние пять лет. Она произошла 9 февраля в 15:53 по московскому времени и длилась 39 минут. Ей был присвоен балл Х3.3. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. «Произошедшая на Солнце вспышка стала одной из крупнейших за последние 5 лет, но Землю может не затронуть», — передает РИА Новости информацию из ИКИ. Отмечается, что ее продолжительность составила 39 минут. Ей был присвоен балл Х3.3. Кроме того, вспышки на Солнце могут вызвать магнитные бури, которые влияют на миграцию птиц и сбои в работе энергосистем. Пока магнитная буря не прогнозируется. Также солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце была зафиксирована 1 января 2024 года, ей был присвоен балл X5.0.