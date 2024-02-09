Умер президент HeadHunter Жуков

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Михаил Жуков долгое время занимал пост гендиректора HeadHunter Фото:

Президент и бывший генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков умер. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении, передает РБК. Информация о прощании будет известна позднее.

HeadHunter — это крупнейший сервис для поиска сотрудников. В России он признан самым популярным.

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Президент и бывший генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков умер. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении, передает РБК. Информация о прощании будет известна позднее. HeadHunter — это крупнейший сервис для поиска сотрудников. В России он признан самым популярным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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