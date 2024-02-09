Умер президент HeadHunter Жуков

Михаил Жуков долгое время занимал пост гендиректора HeadHunter
Президент и бывший генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков умер. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении, передает РБК. Информация о прощании будет известна позднее.
HeadHunter — это крупнейший сервис для поиска сотрудников. В России он признан самым популярным.
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