Умер президент HeadHunter Жуков

09 февраля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Михаил Жуков долгое время занимал пост гендиректора HeadHunter Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС Президент и бывший генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков умер. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении, передает РБК. Информация о прощании будет известна позднее. HeadHunter — это крупнейший сервис для поиска сотрудников. В России он признан самым популярным.

Президент и бывший генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков умер. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении, передает РБК. Информация о прощании будет известна позднее. HeadHunter — это крупнейший сервис для поиска сотрудников. В России он признан самым популярным.