В Тюмени выступит певец Emin

09 февраля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Певец выступит в Тюмени 4 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени пройдет концерт певца Эмина Агаларова (настоящее имя музыканта — прим. ред.). Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление исполнителя запланировано на 4 марта. «Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт певицы Zivert. Выступление исполнительницы запланировано на 29 апреля.

В Тюмени пройдет концерт певца Эмина Агаларова (настоящее имя музыканта — прим. ред.). Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление исполнителя запланировано на 4 марта. «Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт певицы Zivert. Выступление исполнительницы запланировано на 29 апреля.