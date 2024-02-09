В Тюмени выступит певец Emin

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, emin, эмин
Певец выступит в Тюмени 4 марта Фото:

В Тюмени пройдет концерт певца Эмина Агаларова (настоящее имя музыканта — прим. ред.). Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление исполнителя запланировано на 4 марта.

«Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт певицы Zivert. Выступление исполнительницы запланировано на 29 апреля.

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В Тюмени пройдет концерт певца Эмина Агаларова (настоящее имя музыканта — прим. ред.). Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление исполнителя запланировано на 4 марта. «Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт певицы Zivert. Выступление исполнительницы запланировано на 29 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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