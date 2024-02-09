В Тюмени выступит певец Emin

Певец выступит в Тюмени 4 марта
В Тюмени пройдет концерт певца Эмина Агаларова (настоящее имя музыканта — прим. ред.). Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». Выступление исполнителя запланировано на 4 марта.
«Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт певицы Zivert. Выступление исполнительницы запланировано на 29 апреля.
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