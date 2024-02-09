В Перми рядом с департаментом образования мэрии работает секс-отель

09 февраля 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Сотрудники департамента образования мэрии сказали, что их не смущает соседство с заведением, которое оказывает интим-услуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми по соседству с департаментом образования администрации города обнаружили работающий секс-отель. Заведение оказывает интим-услуги 24 часа в сутки, клиентам обещают полную конфиденциальность. Видео размещено в telegram-канале Mash. «Контрасты современного Урала: во дворе [где располагается] департамент образования обнаружили первый в городе секс-отель. Заведение работает 24/7 и никогда не пустует. Внутри около 20 номеров в тематике от Древнего Египта до космоса. Плюсом — что-то вроде пыточной для БДСМ-сессий. Заселяться можно в любое время. Вдобавок ко всему — секс-шоп прямо на ресепшене», — пишет telegram-канал Mash, добавляя, что сотрудников департамента подобное соседство нисколько не смущает. В сервисе 2Gis указано, что департамент образования мэрии находится по адресу ул. Сибирская, 17А, в нескольких метрах от администрации Перми. Несколько лет назад во дворе, где расположено указанное здание пытались открыть ночной клуб «Бегемот». Увеселительное заведение примыкало к объекту культурного наследия — дому купца 2-й гильдии Алина. После возмущения общественности скандальный клуб решили снести.

В Перми по соседству с департаментом образования администрации города обнаружили работающий секс-отель. Заведение оказывает интим-услуги 24 часа в сутки, клиентам обещают полную конфиденциальность. Видео размещено в telegram-канале Mash. «Контрасты современного Урала: во дворе [где располагается] департамент образования обнаружили первый в городе секс-отель. Заведение работает 24/7 и никогда не пустует. Внутри около 20 номеров в тематике от Древнего Египта до космоса. Плюсом — что-то вроде пыточной для БДСМ-сессий. Заселяться можно в любое время. Вдобавок ко всему — секс-шоп прямо на ресепшене», — пишет telegram-канал Mash, добавляя, что сотрудников департамента подобное соседство нисколько не смущает. В сервисе 2Gis указано, что департамент образования мэрии находится по адресу ул. Сибирская, 17А, в нескольких метрах от администрации Перми. Несколько лет назад во дворе, где расположено указанное здание пытались открыть ночной клуб «Бегемот». Увеселительное заведение примыкало к объекту культурного наследия — дому купца 2-й гильдии Алина. После возмущения общественности скандальный клуб решили снести.