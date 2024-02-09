В ХМАО названы города, где работают лучшие следователи

Следователи из Сургута, Пыть-Яха и Урая стали лучшими в ХМАО
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи из Сургута, Пыть-Яха и Урая стали лучшими в ХМАО Фото:

Лучшими территориальными следственными органами в ХМАО за 2023 год стали отделы по Сургуту, Пыть-Яху и Урайский межрайонный следственный отдел. Итоги работы за прошлый год подвели на заседании коллегии под руководством главы СКР по ХМАО Михаила Мокшина. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«В ходе заседания коллегии обсуждалось качество работы территориальных следственных органов. По итогам 2023 года в рейтинговых следственных показателях лидирующие позиции заняли следственные отделы по городам Пыть-Ях и Сургут, Урайский межрайонный следственный отдел», — говорится в сообщении.

В рамках конкурса профессионального мастерства среди территориальных отделов СК по ХМАО лучшими стали следователи из Югорска, Нижневартовска и Нижневартовского района. Положительно отметили также и молодых следователей по Нижневартовскому району, из Нефтеюганского и Няганского межрайонных следственных отделов.

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Лучшими территориальными следственными органами в ХМАО за 2023 год стали отделы по Сургуту, Пыть-Яху и Урайский межрайонный следственный отдел. Итоги работы за прошлый год подвели на заседании коллегии под руководством главы СКР по ХМАО Михаила Мокшина. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «В ходе заседания коллегии обсуждалось качество работы территориальных следственных органов. По итогам 2023 года в рейтинговых следственных показателях лидирующие позиции заняли следственные отделы по городам Пыть-Ях и Сургут, Урайский межрайонный следственный отдел», — говорится в сообщении. В рамках конкурса профессионального мастерства среди территориальных отделов СК по ХМАО лучшими стали следователи из Югорска, Нижневартовска и Нижневартовского района. Положительно отметили также и молодых следователей по Нижневартовскому району, из Нефтеюганского и Няганского межрайонных следственных отделов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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