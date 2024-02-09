В ХМАО названы города, где работают лучшие следователи

Лучшими территориальными следственными органами в ХМАО за 2023 год стали отделы по Сургуту, Пыть-Яху и Урайский межрайонный следственный отдел. Итоги работы за прошлый год подвели на заседании коллегии под руководством главы СКР по ХМАО Михаила Мокшина. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
«В ходе заседания коллегии обсуждалось качество работы территориальных следственных органов. По итогам 2023 года в рейтинговых следственных показателях лидирующие позиции заняли следственные отделы по городам Пыть-Ях и Сургут, Урайский межрайонный следственный отдел», — говорится в сообщении.
В рамках конкурса профессионального мастерства среди территориальных отделов СК по ХМАО лучшими стали следователи из Югорска, Нижневартовска и Нижневартовского района. Положительно отметили также и молодых следователей по Нижневартовскому району, из Нефтеюганского и Няганского межрайонных следственных отделов.
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