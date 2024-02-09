Свердловчанин умер в больнице после аварии на Серовском тракте. Фото

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В ДТП также пострадал пассажир Lada Granta (архивное фото) Фото:

После ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 50-летний водитель Lada Granta скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva потерял контроль за машиной, выехал на встречную полосу и врезался в Lada. 50-летний водитель второй машины умер в больнице», — пояснили в ведомстве. Авария произошла в 09:30 на 295 км автодороги.

Травмы получил и пассажир Granta. По данным ГИБДД, погибший имел стаж вождения 15 лет и никогда не привлекался к административной ответственности. Другой водитель — житель Екатеринбурга. Его водительский стаж — семь лет. Автоинспекторы организовали проверку по факту инцидента.

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После ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 50-летний водитель Lada Granta скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva потерял контроль за машиной, выехал на встречную полосу и врезался в Lada. 50-летний водитель второй машины умер в больнице», — пояснили в ведомстве. Авария произошла в 09:30 на 295 км автодороги. Травмы получил и пассажир Granta. По данным ГИБДД, погибший имел стаж вождения 15 лет и никогда не привлекался к административной ответственности. Другой водитель — житель Екатеринбурга. Его водительский стаж — семь лет. Автоинспекторы организовали проверку по факту инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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