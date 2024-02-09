Водитель Чернецкого портит жизнь соседям

09 февраля 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Сам Аркадий Чернецкий сейчас находится в Москве и в обвинения не верит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тем самым автохамом, который паркуется на машине из правительственного гаража и портит соседские авто, оказался водитель легендарного экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, первого вице-спикера заксобрания, рассказал URA.RU источник, близкий к кабмину. При этом сам Аркадий Чернецкий говорит, что это неправда. Как писало URA.RU, на странное поведение мужчины обратили внимание жильцы дома на Черепанова, 28. Якобы уже несколько лет неизвестный на Toyota Camry с номерами ААА периодически режет колеса. Агентство уже сообщало, что начальство обяжет мужчину компенсировать ущерб. «Это водитель Чернецкого», — заверил корреспондента источник. «Это глупости. Не думаю, что за те три дня, что я в Москве, что-то с человеком случилось, что он так испортился. Серьезный мужик, 60 с хвостиком лет, десятки лет проработал в автобазе [правительства]. С чего вдруг-то?» — сказал Чернецкий.

Тем самым автохамом, который паркуется на машине из правительственного гаража и портит соседские авто, оказался водитель легендарного экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, первого вице-спикера заксобрания, рассказал URA.RU источник, близкий к кабмину. При этом сам Аркадий Чернецкий говорит, что это неправда. Как писало URA.RU, на странное поведение мужчины обратили внимание жильцы дома на Черепанова, 28. Якобы уже несколько лет неизвестный на Toyota Camry с номерами ААА периодически режет колеса. Агентство уже сообщало, что начальство обяжет мужчину компенсировать ущерб. «Это водитель Чернецкого», — заверил корреспондента источник. «Это глупости. Не думаю, что за те три дня, что я в Москве, что-то с человеком случилось, что он так испортился. Серьезный мужик, 60 с хвостиком лет, десятки лет проработал в автобазе [правительства]. С чего вдруг-то?» — сказал Чернецкий.