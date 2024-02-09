Следователи Перми начали проверку после падения восьмилетней девочки в колодец

09 февраля 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

По данным следствия, девочке помогли прохожие Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми занялись расследованием инцидента с падением восьмилетней девочки в дренажный колодец. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. «Следователями проводится проверка в связи с падением малолетней девочки в дренажный колодец. По результатам будет принято процессуальное решение», — указано в telegram-канале силового ведомства. Инцидент произошел вблизи дома №6 по улице Краснополянская в Перми вечером 8 февраля. Провалившуюся в колодец девочку заметила горожанка. Пермячка попыталась помочь, но ей не хватило сил. Это заметил проходящий мимо мужчина, который смог вытащить ребенка.

В Перми занялись расследованием инцидента с падением восьмилетней девочки в дренажный колодец. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. «Следователями проводится проверка в связи с падением малолетней девочки в дренажный колодец. По результатам будет принято процессуальное решение», — указано в telegram-канале силового ведомства. Инцидент произошел вблизи дома №6 по улице Краснополянская в Перми вечером 8 февраля. Провалившуюся в колодец девочку заметила горожанка. Пермячка попыталась помочь, но ей не хватило сил. Это заметил проходящий мимо мужчина, который смог вытащить ребенка.