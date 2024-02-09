Геолог из МГУ назвала вероятность землетрясения в Курганской области

Дома в Кургане должны строится с сейсмоустойчивостью магнитудой 5 баллов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область расположена в районе, где вероятность возникновения землетрясения магнитудой 5 баллов раз в 500 лет составляет 10%. Об этом рассказала геолог, магистр МГУ им. Ломоносова Лидия Еремина.

«Курганская область находится в районе, где 10% вероятности того, что в течение 500 лет возникнет один раз землетрясение магнитудой 5 баллов. То, что курганцы почувствовали [в январе 2024 года] — отголоски того, что происходит на периферии литосферных плит в тысячах километров отсюда. Где-то в Гималаях, на Кавказе, в Крыму, Алтай. Максимум, что вы почувствуете небольшую тряску», — сказала Еремина в интервью порталу «Область45».

Геолог отметила, что все здания в Курганской области закладываются с устойчивостью под магнитуду 5 баллов. «Ничего страшного не должно произойти, если заказчик был ответственный, инженерные изыскания проводились», — подчеркнула она.

В Кургане 23 января 2024 года жителей двух 17-этажных домов эвакуировали после сообщений о том, что в квартирах качаются люстры и трещат стены. Примерно в то же время произошло землетрясение на границе Китая, Казахстана и Киргизии. Специалисты Геофизической службы Российской академии наук подтвердили вероятность того, что землетрясение или его отголоски могли дойти до Кургана. Многоэтажки обследовали на безопасность, после чего жители вернулись домой.