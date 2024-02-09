К созданию единого реестра призывников привлекли «Ростелеком»

09 февраля 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

«Ростелеком» будет осуществлять закупки услуг и товаров для создания системы единого реестра призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России назначило компанию «Ростелеком» исполнителем закупок товаров и услуг для создания государственной информационной системы единого реестра призывников. Предельным сроком заключения контракта является 31 декабря 2024 года. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов. Новость по теме Что изменится для военных и призывников в 2024 году «[Определить] публичное акционерное общество „Ростелеком“ единственным исполнителем осуществляемых Минцифры России в 2024 году закупок товаров, работ, услуг, необходимых для создания государственной информационной системы „Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет“», — говорится в документе . Также, согласно системе реестра, будут запрошены сведения о гражданах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, но не сделали этого. Контракт с компанией заключен до 31 декабря 2024 года. Ранее председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что единый реестр призывников начнет работать в первой половине 2025 года. По его словам, три следующие призывные кампании продут по старым правилам.

Правительство России назначило компанию «Ростелеком» исполнителем закупок товаров и услуг для создания государственной информационной системы единого реестра призывников. Предельным сроком заключения контракта является 31 декабря 2024 года. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов. «[Определить] публичное акционерное общество „Ростелеком“ единственным исполнителем осуществляемых Минцифры России в 2024 году закупок товаров, работ, услуг, необходимых для создания государственной информационной системы „Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет“», — говорится в документе. Также, согласно системе реестра, будут запрошены сведения о гражданах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, но не сделали этого. Контракт с компанией заключен до 31 декабря 2024 года. Ранее председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что единый реестр призывников начнет работать в первой половине 2025 года. По его словам, три следующие призывные кампании продут по старым правилам.