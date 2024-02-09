К созданию единого реестра призывников привлекли «Ростелеком»

Правительство России назначило компанию «Ростелеком» исполнителем закупок товаров и услуг для создания государственной информационной системы единого реестра призывников. Предельным сроком заключения контракта является 31 декабря 2024 года. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.
«[Определить] публичное акционерное общество „Ростелеком“ единственным исполнителем осуществляемых Минцифры России в 2024 году закупок товаров, работ, услуг, необходимых для создания государственной информационной системы „Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет“», — говорится в документе. Также, согласно системе реестра, будут запрошены сведения о гражданах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, но не сделали этого. Контракт с компанией заключен до 31 декабря 2024 года.
Ранее председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что единый реестр призывников начнет работать в первой половине 2025 года. По его словам, три следующие призывные кампании продут по старым правилам.
Правительство России назначило компанию «Ростелеком» исполнителем закупок товаров и услуг для создания государственной информационной системы единого реестра призывников. Предельным сроком заключения контракта является 31 декабря 2024 года. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов. «[Определить] публичное акционерное общество „Ростелеком“ единственным исполнителем осуществляемых Минцифры России в 2024 году закупок товаров, работ, услуг, необходимых для создания государственной информационной системы „Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет“», — говорится в документе. Также, согласно системе реестра, будут запрошены сведения о гражданах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, но не сделали этого. Контракт с компанией заключен до 31 декабря 2024 года. Ранее председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что единый реестр призывников начнет работать в первой половине 2025 года. По его словам, три следующие призывные кампании продут по старым правилам.