Baza: в Москве в многоэтажке рухнул лифт с пассажиркой

09 февраля 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, после падения лифта женщина подает признаки жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве в доме на улице Краснодарская рухнул лифт, в котором находилась женщина. О ее состоянии неизвестно. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Очевидцы сообщают о падении лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы. <…> В лифте в этот момент находилась женщина», — передает канал. Отмечается, что происшествие случилось в доме на улице Краснодарская. Состояние женщины на данный момент неизвестно. Однако, как сообщают очевидцы, она подавала признаки жизни. На место ЧП выехали спасатели и сотрудники скорой помощи. Ранее в Нижневартовске в многоэтажке лифт с пассажирами опустился в шахту, потому что у него сработала автоматика. Пострадавших не обнаружено. Прокуратура организовала проверку по данному происшествию. По ее итогам будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и работе организаций по обслуживанию лифтов.

В Москве в доме на улице Краснодарская рухнул лифт, в котором находилась женщина. О ее состоянии неизвестно. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Очевидцы сообщают о падении лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы. <…> В лифте в этот момент находилась женщина», — передает канал. Отмечается, что происшествие случилось в доме на улице Краснодарская. Состояние женщины на данный момент неизвестно. Однако, как сообщают очевидцы, она подавала признаки жизни. На место ЧП выехали спасатели и сотрудники скорой помощи. Ранее в Нижневартовске в многоэтажке лифт с пассажирами опустился в шахту, потому что у него сработала автоматика. Пострадавших не обнаружено. Прокуратура организовала проверку по данному происшествию. По ее итогам будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и работе организаций по обслуживанию лифтов.