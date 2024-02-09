Baza: в Москве в многоэтажке рухнул лифт с пассажиркой

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По словам очевидцев, после падения лифта женщина подает признаки жизни Фото:

В Москве в доме на улице Краснодарская рухнул лифт, в котором находилась женщина. О ее состоянии неизвестно. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Очевидцы сообщают о падении лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы. <…> В лифте в этот момент находилась женщина», — передает канал. Отмечается, что происшествие случилось в доме на улице Краснодарская. Состояние женщины на данный момент неизвестно. Однако, как сообщают очевидцы, она подавала признаки жизни. На место ЧП выехали спасатели и сотрудники скорой помощи.

Ранее в Нижневартовске в многоэтажке лифт с пассажирами опустился в шахту, потому что у него сработала автоматика. Пострадавших не обнаружено. Прокуратура организовала проверку по данному происшествию. По ее итогам будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и работе организаций по обслуживанию лифтов.

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В Москве в доме на улице Краснодарская рухнул лифт, в котором находилась женщина. О ее состоянии неизвестно. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Очевидцы сообщают о падении лифта в многоэтажке на юго-востоке Москвы. <…> В лифте в этот момент находилась женщина», — передает канал. Отмечается, что происшествие случилось в доме на улице Краснодарская. Состояние женщины на данный момент неизвестно. Однако, как сообщают очевидцы, она подавала признаки жизни. На место ЧП выехали спасатели и сотрудники скорой помощи. Ранее в Нижневартовске в многоэтажке лифт с пассажирами опустился в шахту, потому что у него сработала автоматика. Пострадавших не обнаружено. Прокуратура организовала проверку по данному происшествию. По ее итогам будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и работе организаций по обслуживанию лифтов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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