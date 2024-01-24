24 января 2024

Прокуратура взялась за историю с упавшим лифтом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, подъезд, спальный район
Лифт опустился ниже первого этажа из-за сработавшей автоматики Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 25 января в многоэтажном доме на Комсомольском бульваре лифт с пассажирами опустился в шахту из-за сработавшей автоматики. Проверку по данному ЧП организовала прокуратура округа.

«Прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по инциденту с лифтом в многоквартирном доме. По предварительным данным, инцидент произошел 25 января 2024 года в 16-этажном доме №4 на Комсомольском бульваре. Сработала автоматика лифта, после этого он спустился ниже уровня первого этажа. В кабине лифта находились люди», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. Для проверки привлечены специалисты контролирующих органов. По ее итогам будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства, работа УК и организаций по обслуживаю лифтов.

О сорвавшемся в шахту лифте, очевидцы сообщили изданию «Мегаполис». Они отметили, что кабина новая и замена проводилась недавно. В управляющей компании «РНУ ЖКХ» журналисту URA.RU заявили, что об инциденте не знают и назвали информацию о ЧП «слухом».

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В Нижневартовске (ХМАО) 25 января в многоэтажном доме на Комсомольском бульваре лифт с пассажирами опустился в шахту из-за сработавшей автоматики. Проверку по данному ЧП организовала прокуратура округа. «Прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по инциденту с лифтом в многоквартирном доме. По предварительным данным, инцидент произошел 25 января 2024 года в 16-этажном доме №4 на Комсомольском бульваре. Сработала автоматика лифта, после этого он спустился ниже уровня первого этажа. В кабине лифта находились люди», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате происшествия никто не пострадал. Для проверки привлечены специалисты контролирующих органов. По ее итогам будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства, работа УК и организаций по обслуживаю лифтов. О сорвавшемся в шахту лифте, очевидцы сообщили изданию «Мегаполис». Они отметили, что кабина новая и замена проводилась недавно. В управляющей компании «РНУ ЖКХ» журналисту URA.RU заявили, что об инциденте не знают и назвали информацию о ЧП «слухом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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