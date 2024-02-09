Киев представил нового Главкома ВСУ Германии

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского генеральному инспектору Бундесвера Карстену Брейеру. Умеров надеется, что их сотрудничество будет плодотворным, объяснили в Минобороны.
«Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени», — подчеркнул Умеров. Об этом написали в telegram-канале ведомства.
Во время встречи стороны обсудили потребности вооруженных сил Украины. Среди них оказались вооружение, боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Также генерал-полковник поблагодарил инспектора за вклад Германии в укрепление ВСУ и рассказал о ситуации, которая происходит на фронте.
Умеров впервые встретился с новым главкомом ВСУ Алескандром Сырским. Был поднять вопрос усовершенствования беспилотных войск Украины, которые недавно были созданы.
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