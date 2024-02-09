09 февраля 2024

Киев представил нового Главкома ВСУ Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Рустем Умеров. stock,  stock, умеров рустем
Умеров надеется на плодотворное сотрудничество украины и Германии Фото:

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского генеральному инспектору Бундесвера Карстену Брейеру. Умеров надеется, что их сотрудничество будет плодотворным, объяснили в Минобороны.

«Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени», — подчеркнул Умеров. Об этом написали в telegram-канале ведомства.

Во время встречи стороны обсудили потребности вооруженных сил Украины. Среди них оказались вооружение, боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Также генерал-полковник поблагодарил инспектора за вклад Германии в укрепление ВСУ и рассказал о ситуации, которая происходит на фронте.

Умеров впервые встретился с новым главкомом ВСУ Алескандром Сырским. Был поднять вопрос усовершенствования беспилотных войск Украины, которые недавно были созданы.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров представил Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского генеральному инспектору Бундесвера Карстену Брейеру. Умеров надеется, что их сотрудничество будет плодотворным, объяснили в Минобороны. «Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени», — подчеркнул Умеров. Об этом написали в telegram-канале ведомства. Во время встречи стороны обсудили потребности вооруженных сил Украины. Среди них оказались вооружение, боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Также генерал-полковник поблагодарил инспектора за вклад Германии в укрепление ВСУ и рассказал о ситуации, которая происходит на фронте. Умеров впервые встретился с новым главкомом ВСУ Алескандром Сырским. Был поднять вопрос усовершенствования беспилотных войск Украины, которые недавно были созданы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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