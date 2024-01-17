Жители Нового Уренгоя отметят День оленевода в новой локации два дня

В Новом Уренгое (ЯНАО) гуляния в День оленевода продляться два дня, а сам праздник проведут в новой локации на берегу реки Седэяха. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов.
«День оленевода в Новом Уренгое пройдет 9—10 марта на берегу реки Седэяха в районе городского пляжа. Уверен, новая локация понравится горожанам, отгуляем с размахом», — сообщил мэр Нового Уренгоя в своем telegram-канале.
Воронов обещает землякам разнообразные развлечения, в том числе и катания на оленьих упряжках. Пройдут спортивные игры, национальный конкурс-фестиваль и другие мероприятия.
В прошлом году празднование Дня оленевода в ЯНАО собрало множество гостей. Только в Салехарде мероприятие посетило более 50 тысяч человек.
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