Развлечения Интересное Жители Нового Уренгоя отметят День оленевода в новой локации два дня 18 января 2024 в 17:42 Размер текста - 17 + В Новом Уренгое День оленевода будут отмечать два дня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) гуляния в День оленевода продляться два дня, а сам праздник проведут в новой локации на берегу реки Седэяха. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов. «День оленевода в Новом Уренгое пройдет 9—10 марта на берегу реки Седэяха в районе городского пляжа. Уверен, новая локация понравится горожанам, отгуляем с размахом», — сообщил мэр Нового Уренгоя в своем telegram-канале. Воронов обещает землякам разнообразные развлечения, в том числе и катания на оленьих упряжках. Пройдут спортивные игры, национальный конкурс-фестиваль и другие мероприятия. В прошлом году празднование Дня оленевода в ЯНАО собрало множество гостей. Только в Салехарде мероприятие посетило более 50 тысяч человек. В Новом Уренгое (ЯНАО) гуляния в День оленевода продляться два дня, а сам праздник проведут в новой локации на берегу реки Седэяха. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов. «День оленевода в Новом Уренгое пройдет 9—10 марта на берегу реки Седэяха в районе городского пляжа. Уверен, новая локация понравится горожанам, отгуляем с размахом», — сообщил мэр Нового Уренгоя в своем telegram-канале. Воронов обещает землякам разнообразные развлечения, в том числе и катания на оленьих упряжках. Пройдут спортивные игры, национальный конкурс-фестиваль и другие мероприятия. В прошлом году празднование Дня оленевода в ЯНАО собрало множество гостей. Только в Салехарде мероприятие посетило более 50 тысяч человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям