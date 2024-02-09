09 февраля 2024

Залужный опубликовал первое заявление после увольнения

Залужный заявил об отсутствии должности после увольнения
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, залужный валерий, stock
Залужный опубликовал первый пост в соцсети после увольнения Фото:
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Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный сообщил, что после увольнения не занимает никакой должности. Об этом он написал в своем первом посте в соцсети после увольнения. Он также он отметил значимость получения звания Героя Украины.

«Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности. Это ваша награда, потому что именно вы — настоящие герои!» — сообщил Залужный в telegram-канале.

Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Это произошло после обострения конфликта между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После увольнения Зеленский поблагодарил экс-главкома ВСУ за два года совместной службы и предложил «остаться в команде».

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Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный сообщил, что после увольнения не занимает никакой должности. Об этом он написал в своем первом посте в соцсети после увольнения. Он также он отметил значимость получения звания Героя Украины. «Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности. Это ваша награда, потому что именно вы — настоящие герои!» — сообщил Залужный в telegram-канале. Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Это произошло после обострения конфликта между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После увольнения Зеленский поблагодарил экс-главкома ВСУ за два года совместной службы и предложил «остаться в команде».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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