Залужный опубликовал первое заявление после увольнения

Залужный заявил об отсутствии должности после увольнения

10 февраля 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Залужный опубликовал первый пост в соцсети после увольнения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный сообщил, что после увольнения не занимает никакой должности. Об этом он написал в своем первом посте в соцсети после увольнения. Он также он отметил значимость получения звания Героя Украины. «Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности. Это ваша награда, потому что именно вы — настоящие герои!» — сообщил Залужный в telegram-канале. Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Это произошло после обострения конфликта между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После увольнения Зеленский поблагодарил экс-главкома ВСУ за два года совместной службы и предложил «остаться в команде».

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный сообщил, что после увольнения не занимает никакой должности. Об этом он написал в своем первом посте в соцсети после увольнения. Он также он отметил значимость получения звания Героя Украины. «Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности. Это ваша награда, потому что именно вы — настоящие герои!» — сообщил Залужный в telegram-канале. Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Это произошло после обострения конфликта между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После увольнения Зеленский поблагодарил экс-главкома ВСУ за два года совместной службы и предложил «остаться в команде».