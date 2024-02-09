09 февраля 2024

Россиянам раскрыли причины подорожания легковых автомобилей

Колебания курса рубля и ставки утильсбора повлияли подорожание авто в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Субботник на Белой Башне. Екатеринбург, рынок, продажа авто
За пять лет средняя стоимость автомобиля в России выросла в два раза Фото:

Колебание курса рубля и высокая ставка утилизационного сбора стали причиной 24-процентоного подорожания легковых автомобилей в России по итогу прошлого года. Об этом рассказал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Причины подорожания очевидны: серьезные колебания курса рубля в течение года, а также повышение ставок утилизационного сбора», — приводит слова консультанта «Известия». К этим причинам еще можно добавить рост стоимости логистики, считает генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

По итогам прошлого года средняя цена легкого автомобиля в России составила 2,96 миллиона рублей, что составило рост в сравнении с 2022 годом 24 процента. При этом в 2019 году средний ценник на легковой автомобиль достигал 1 миллион 556 тысяч рублей. За пять лет стоимость выросла почти в два раза.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Колебание курса рубля и высокая ставка утилизационного сбора стали причиной 24-процентоного подорожания легковых автомобилей в России по итогу прошлого года. Об этом рассказал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «Причины подорожания очевидны: серьезные колебания курса рубля в течение года, а также повышение ставок утилизационного сбора», — приводит слова консультанта «Известия». К этим причинам еще можно добавить рост стоимости логистики, считает генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. По итогам прошлого года средняя цена легкого автомобиля в России составила 2,96 миллиона рублей, что составило рост в сравнении с 2022 годом 24 процента. При этом в 2019 году средний ценник на легковой автомобиль достигал 1 миллион 556 тысяч рублей. За пять лет стоимость выросла почти в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...