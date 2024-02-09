Геолог из МГУ раскрыла, что для Кургана представляет большую опасность, чем землетрясение

Геолог Еремина: для Курганской области заболачивание опаснее землетрясения

10 февраля 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Дома в Кургане строятся с учетом возможного заболачивания, отмечает Лидия Еремина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Для Курганской области заболачивание территории представляет большую опасность, чем землетрясение. Об этом рассказала геолог, магистр МГУ имени Ломоносова Лидия Еремина. «Для Курганской области заболачивание является одной из главных проблем наряду с пожарами. Из-за того, что регион находится в низине, на западно-сибирской плите, вода представляет большую опасность, чем землетрясение», — отметила Лидия Еремина в интервью порталу «Область 45». В пример она привела масштабный выход из берегов Тобола в начале 90-х и 2000-х годов. Геолог объяснила, что заболачиванием называют процесс, при котором на поверхность почвы выходят грунтовые воды. При этом у них нет возможности покинуть конкретную территорию. По мнению Ереминой, вероятность возникновения землетрясения магнитудой пять баллов в Курганская область раз в 500 лет составляет 10%. Застройщики при закладке зданий учитывают этот параметр, подчеркнула она. В Кургане в конце января этого года жителей двух многоэтажных домов эвакуировали после сообщений о качающихся люстрах в квартирах и трещинах в стенах. Примерно в то же время произошло землетрясение на границе Китая, Казахстана и Киргизии.

Для Курганской области заболачивание территории представляет большую опасность, чем землетрясение. Об этом рассказала геолог, магистр МГУ имени Ломоносова Лидия Еремина. «Для Курганской области заболачивание является одной из главных проблем наряду с пожарами. Из-за того, что регион находится в низине, на западно-сибирской плите, вода представляет большую опасность, чем землетрясение», — отметила Лидия Еремина в интервью порталу «Область 45». В пример она привела масштабный выход из берегов Тобола в начале 90-х и 2000-х годов. Геолог объяснила, что заболачиванием называют процесс, при котором на поверхность почвы выходят грунтовые воды. При этом у них нет возможности покинуть конкретную территорию. По мнению Ереминой, вероятность возникновения землетрясения магнитудой пять баллов в Курганская область раз в 500 лет составляет 10%. Застройщики при закладке зданий учитывают этот параметр, подчеркнула она. В Кургане в конце января этого года жителей двух многоэтажных домов эвакуировали после сообщений о качающихся люстрах в квартирах и трещинах в стенах. Примерно в то же время произошло землетрясение на границе Китая, Казахстана и Киргизии.