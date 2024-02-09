09 февраля 2024

В России мини-футбол переименовали в футзал

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Пресс-тур по дополнительному образованию от администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, дюсш, мини футбол виз синара
Футзал является международным названием Фото:

В России мини-футбол официально переименован в футзал. Приказ о переименовании опубликовало Министерства спорта РФ.

«Заменить наименование спортивной дисциплины «мини-футбол (футзал)» на «футзал», — говорится в тексте документа на портале правовой информации. Приказ о переименовании вступил в силу с 1 февраля 2024 года.

«Футзал» применяется в международных названиях, так как закреплен как вид спорта в базе Международной федерации футбола (ФИФА). В разряд «мини-футбол» в России теперь войдут такие виды, как «футбол 6×6, 7×7, 8×8».

Свой последний международный турнир в Европе сборная России по футзалу сыграла на Чемпионате Европы в Нидерландах в январе—феврале 2022 года. Тогда в полуфинале россияне со счетом 3:2 обыграли сборную Украины, но проиграли в финале португальцам.

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В России мини-футбол официально переименован в футзал. Приказ о переименовании опубликовало Министерства спорта РФ. «Заменить наименование спортивной дисциплины «мини-футбол (футзал)» на «футзал», — говорится в тексте документа на портале правовой информации. Приказ о переименовании вступил в силу с 1 февраля 2024 года. «Футзал» применяется в международных названиях, так как закреплен как вид спорта в базе Международной федерации футбола (ФИФА). В разряд «мини-футбол» в России теперь войдут такие виды, как «футбол 6×6, 7×7, 8×8». Свой последний международный турнир в Европе сборная России по футзалу сыграла на Чемпионате Европы в Нидерландах в январе—феврале 2022 года. Тогда в полуфинале россияне со счетом 3:2 обыграли сборную Украины, но проиграли в финале португальцам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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