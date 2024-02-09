В России мини-футбол переименовали в футзал

В России мини-футбол официально переименован в футзал. Приказ о переименовании опубликовало Министерства спорта РФ.
«Заменить наименование спортивной дисциплины «мини-футбол (футзал)» на «футзал», — говорится в тексте документа на
«Футзал» применяется в международных названиях, так как закреплен как вид спорта в базе Международной федерации футбола (ФИФА). В разряд «мини-футбол» в России теперь войдут такие виды, как «футбол 6×6, 7×7, 8×8».
Свой последний международный турнир в Европе сборная России по футзалу сыграла на Чемпионате Европы в Нидерландах в январе—феврале 2022 года. Тогда в полуфинале россияне со счетом 3:2 обыграли сборную Украины, но проиграли в финале португальцам.
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