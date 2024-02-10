Боевики «Айдара»* похитили больше сотни человек в ЛНР

10 февраля 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Батальон «Айдар»* похитил более 100 человек в ЛНР с 2014 года (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики украинского батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) похитили более 100 жителей ЛНР с 2014 года. Об этом сообщил представитель силовых структур региона. «К нам попали уголовные дела, возбужденные против националистического батальона „Айдар“. В основном здесь эпизоды, как мы видим: создание бандформирования, удержания незаконным путем людей, разбои, нападения, покушение на убийство, а также краденое оружие. В этих томах обвиняются (участники „Айдара“ — ред.) в насильственном удержании и похищении людей, за которых они требовали выкуп у близких родственников… Мы уже насчитали более 100 человек», — сообщил представитель силовых структур ЛНР в беседе с РИА Новости. По его словам, боевики похищали состоятельных людей и представителей среднего класса. Их держали в подвалах, избивали, забирали машины. Часть пострадавших от айдаровцев уже мертвы, а часть все еще боится давать показания против батальона, хотя с 2022 года территории Старобельского и Новоайдарского районов, где были преступления, находятся под контролем ЛНР. Ранее главврач больницы в регионе Олег Супрун рассказывал, как боевики «Айдара» стреляли в пленных ополченцев, пытали их и угрожали другим врачам. По его словам, члены группировки были под наркотиками. В конце 2023 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Киев использует националистов «Айдара» для деблокировки Бахмута. *Запрещенная в России террористическая организация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевики украинского батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) похитили более 100 жителей ЛНР с 2014 года. Об этом сообщил представитель силовых структур региона. «К нам попали уголовные дела, возбужденные против националистического батальона „Айдар“. В основном здесь эпизоды, как мы видим: создание бандформирования, удержания незаконным путем людей, разбои, нападения, покушение на убийство, а также краденое оружие. В этих томах обвиняются (участники „Айдара“ — ред.) в насильственном удержании и похищении людей, за которых они требовали выкуп у близких родственников… Мы уже насчитали более 100 человек», — сообщил представитель силовых структур ЛНР в беседе с РИА Новости. По его словам, боевики похищали состоятельных людей и представителей среднего класса. Их держали в подвалах, избивали, забирали машины. Часть пострадавших от айдаровцев уже мертвы, а часть все еще боится давать показания против батальона, хотя с 2022 года территории Старобельского и Новоайдарского районов, где были преступления, находятся под контролем ЛНР. Ранее главврач больницы в регионе Олег Супрун рассказывал, как боевики «Айдара» стреляли в пленных ополченцев, пытали их и угрожали другим врачам. По его словам, члены группировки были под наркотиками. В конце 2023 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Киев использует националистов «Айдара» для деблокировки Бахмута. *Запрещенная в России террористическая организация.