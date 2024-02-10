Боевики «Айдара»* похитили больше сотни человек в ЛНР

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Мариуполь. Украина, донбасс, мариуполь
Батальон «Айдар»* похитил более 100 человек в ЛНР с 2014 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики украинского батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) похитили более 100 жителей ЛНР с 2014 года. Об этом сообщил представитель силовых структур региона.

«К нам попали уголовные дела, возбужденные против националистического батальона „Айдар“. В основном здесь эпизоды, как мы видим: создание бандформирования, удержания незаконным путем людей, разбои, нападения, покушение на убийство, а также краденое оружие. В этих томах обвиняются (участники „Айдара“ — ред.) в насильственном удержании и похищении людей, за которых они требовали выкуп у близких родственников… Мы уже насчитали более 100 человек», — сообщил представитель силовых структур ЛНР в беседе с РИА Новости.

По его словам, боевики похищали состоятельных людей и представителей среднего класса. Их держали в подвалах, избивали, забирали машины. Часть пострадавших от айдаровцев уже мертвы, а часть все еще боится давать показания против батальона, хотя с 2022 года территории Старобельского и Новоайдарского районов, где были преступления, находятся под контролем ЛНР.

Ранее главврач больницы в регионе Олег Супрун рассказывал, как боевики «Айдара» стреляли в пленных ополченцев, пытали их и угрожали другим врачам. По его словам, члены группировки были под наркотиками. В конце 2023 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Киев использует националистов «Айдара» для деблокировки Бахмута.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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Боевики украинского батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) похитили более 100 жителей ЛНР с 2014 года. Об этом сообщил представитель силовых структур региона. «К нам попали уголовные дела, возбужденные против националистического батальона „Айдар“. В основном здесь эпизоды, как мы видим: создание бандформирования, удержания незаконным путем людей, разбои, нападения, покушение на убийство, а также краденое оружие. В этих томах обвиняются (участники „Айдара“ — ред.) в насильственном удержании и похищении людей, за которых они требовали выкуп у близких родственников… Мы уже насчитали более 100 человек», — сообщил представитель силовых структур ЛНР в беседе с РИА Новости. По его словам, боевики похищали состоятельных людей и представителей среднего класса. Их держали в подвалах, избивали, забирали машины. Часть пострадавших от айдаровцев уже мертвы, а часть все еще боится давать показания против батальона, хотя с 2022 года территории Старобельского и Новоайдарского районов, где были преступления, находятся под контролем ЛНР. Ранее главврач больницы в регионе Олег Супрун рассказывал, как боевики «Айдара» стреляли в пленных ополченцев, пытали их и угрожали другим врачам. По его словам, члены группировки были под наркотиками. В конце 2023 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Киев использует националистов «Айдара» для деблокировки Бахмута. *Запрещенная в России террористическая организация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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