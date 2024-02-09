09 февраля 2024

Двое тюменцев пытались монтировкой вскрыть банкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, банкомат, сбербанк, 24часа
В банкомате находилась сумма в три миллиона рублей Фото:

В Тюмени двое мужчин пытались монтировкой вскрыть банкомат с тремя миллионами рублей на улице Монтажников. По информации областного Управления МВД, приятели были пьяны, а награбленное планировали потратить на покупку алкоголя.

«В полицию города Тюмени поступило сообщение о попытке кражи из банкомата на улице Монтажников, в котором находились денежные средства в размере более трех миллионов рублей. Двое неизвестных мужчин с помощью монтировки пытались вскрыть устройство. Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения и с целью получения денег для дальнейшего распития алкоголя решили взломать банкомат», — сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники полиции выяснили, что это не первая кража у подельников. Мужчины также похитили пусковое зарядное устройство и набор инструментов из автосервиса, где работали. Награбленное они продали, а деньги потратили на алкоголь. Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

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В Тюмени двое мужчин пытались монтировкой вскрыть банкомат с тремя миллионами рублей на улице Монтажников. По информации областного Управления МВД, приятели были пьяны, а награбленное планировали потратить на покупку алкоголя. «В полицию города Тюмени поступило сообщение о попытке кражи из банкомата на улице Монтажников, в котором находились денежные средства в размере более трех миллионов рублей. Двое неизвестных мужчин с помощью монтировки пытались вскрыть устройство. Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения и с целью получения денег для дальнейшего распития алкоголя решили взломать банкомат», — сообщается на сайте ведомства. Сотрудники полиции выяснили, что это не первая кража у подельников. Мужчины также похитили пусковое зарядное устройство и набор инструментов из автосервиса, где работали. Награбленное они продали, а деньги потратили на алкоголь. Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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