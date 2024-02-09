Курганские ФАПы остались без тонометров, носилок и костылей

10 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Прокуратура нашла нарушения в курганских ФАПах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в нескольких ФАПах Белозерскогого округа Курганской области, отсутствовало необходимое медоборудование. В фельдшерско-акушерских пунктах не было даже тонометров, носилок и костылей. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Курганской области. «ФАПы, расположенные в селах Романовское, Светлый Дол, Скаты, Скопино, Стеклозавод, Усть-Суерское, Чимеево Белозерского округа оказались не оснащены необходимыми медицинскими приборами. Например, отсутствовали электрокардиографы, тонометры для измерения артериального давления, носилки, щиты и костыли», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным надзорного ведомства, прокурор направил в Белозерский районный суд иск с требованием к ГБУ «Курганская областная больница № 2» обеспечить ФАПы необходимым медоборудованием. Суд удовлетворил иск прокуратуры, решение вступило в законную силу.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в нескольких ФАПах Белозерскогого округа Курганской области, отсутствовало необходимое медоборудование. В фельдшерско-акушерских пунктах не было даже тонометров, носилок и костылей. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Курганской области. «ФАПы, расположенные в селах Романовское, Светлый Дол, Скаты, Скопино, Стеклозавод, Усть-Суерское, Чимеево Белозерского округа оказались не оснащены необходимыми медицинскими приборами. Например, отсутствовали электрокардиографы, тонометры для измерения артериального давления, носилки, щиты и костыли», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным надзорного ведомства, прокурор направил в Белозерский районный суд иск с требованием к ГБУ «Курганская областная больница № 2» обеспечить ФАПы необходимым медоборудованием. Суд удовлетворил иск прокуратуры, решение вступило в законную силу.