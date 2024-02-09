09 февраля 2024

Курганские ФАПы остались без тонометров, носилок и костылей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кипель. Курган, фельдшерско акушерский пункт, фап, кипель
Прокуратура нашла нарушения в курганских ФАПах Фото:

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в нескольких ФАПах Белозерскогого округа Курганской области, отсутствовало необходимое медоборудование. В фельдшерско-акушерских пунктах не было даже тонометров, носилок и костылей. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Курганской области.

«ФАПы, расположенные в селах Романовское, Светлый Дол, Скаты, Скопино, Стеклозавод, Усть-Суерское, Чимеево Белозерского округа оказались не оснащены необходимыми медицинскими приборами. Например, отсутствовали электрокардиографы, тонометры для измерения артериального давления, носилки, щиты и костыли», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, прокурор направил в Белозерский районный суд иск с требованием к ГБУ «Курганская областная больница № 2» обеспечить ФАПы необходимым медоборудованием. Суд удовлетворил иск прокуратуры, решение вступило в законную силу.

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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в нескольких ФАПах Белозерскогого округа Курганской области, отсутствовало необходимое медоборудование. В фельдшерско-акушерских пунктах не было даже тонометров, носилок и костылей. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Курганской области. «ФАПы, расположенные в селах Романовское, Светлый Дол, Скаты, Скопино, Стеклозавод, Усть-Суерское, Чимеево Белозерского округа оказались не оснащены необходимыми медицинскими приборами. Например, отсутствовали электрокардиографы, тонометры для измерения артериального давления, носилки, щиты и костыли», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным надзорного ведомства, прокурор направил в Белозерский районный суд иск с требованием к ГБУ «Курганская областная больница № 2» обеспечить ФАПы необходимым медоборудованием. Суд удовлетворил иск прокуратуры, решение вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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