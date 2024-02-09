Курганские ФАПы остались без тонометров, носилок и костылей

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в нескольких ФАПах Белозерскогого округа Курганской области, отсутствовало необходимое медоборудование. В фельдшерско-акушерских пунктах не было даже тонометров, носилок и костылей. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Курганской области.
«ФАПы, расположенные в селах Романовское, Светлый Дол, Скаты, Скопино, Стеклозавод, Усть-Суерское, Чимеево Белозерского округа оказались не оснащены необходимыми медицинскими приборами. Например, отсутствовали электрокардиографы, тонометры для измерения артериального давления, носилки, щиты и костыли», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, прокурор направил в Белозерский районный суд иск с требованием к ГБУ «Курганская областная больница № 2» обеспечить ФАПы необходимым медоборудованием. Суд удовлетворил иск прокуратуры, решение вступило в законную силу.
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