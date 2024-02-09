В Екатеринбурге запустили фейк о показе интервью Путина Карлсону в кино. Фото

10 февраля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Информация о показе интервью Путина в кинотеатре оказалась фейком Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Опровержение фейковой информации В екатеринбургских и федеральных telegram-каналах появилась информация о том, что интервью президента России Владимира Путина с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном будет показано в кинотеатре ТЦ «Гринвич». Однако эта информация оказалась фейком. Вечером 9 февраля telegram-каналы «Прямой Эфир» (4 миллиона подписчиков), «Эксплойт» (1,1 миллион подписчиков), «Жизнь в Екатеринбурге» (14 тысяч подписчиков) и другие опубликовали фейковые фотографии афиши кинотеатра «Гринвич Синема», на которых анонсировался показ беседы Путина с Карлсоном. Представители торгового центра сообщили URA.RU, что эта информация — фейк и подобных показов у них нет. Фотография фейковой афиши, распространившаяся в telegram-каналах Фото: telegram-канал «Эксплойт» (https://t.me/exploitex/12721) Что на самом деле находится на месте фейковой афиши Фото: читатель URA.RU

В екатеринбургских и федеральных telegram-каналах появилась информация о том, что интервью президента России Владимира Путина с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном будет показано в кинотеатре ТЦ «Гринвич». Однако эта информация оказалась фейком. Вечером 9 февраля telegram-каналы «Прямой Эфир» (4 миллиона подписчиков), «Эксплойт» (1,1 миллион подписчиков), «Жизнь в Екатеринбурге» (14 тысяч подписчиков) и другие опубликовали фейковые фотографии афиши кинотеатра «Гринвич Синема», на которых анонсировался показ беседы Путина с Карлсоном. Представители торгового центра сообщили URA.RU, что эта информация — фейк и подобных показов у них нет.