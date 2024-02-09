09 февраля 2024

В Екатеринбурге запустили фейк о показе интервью Путина Карлсону в кино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Информация о показе интервью Путина в кинотеатре оказалась фейком Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В екатеринбургских и федеральных telegram-каналах появилась информация о том, что интервью президента России Владимира Путина с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном будет показано в кинотеатре ТЦ «Гринвич». Однако эта информация оказалась фейком.

Вечером 9 февраля telegram-каналы «Прямой Эфир» (4 миллиона подписчиков), «Эксплойт» (1,1 миллион подписчиков), «Жизнь в Екатеринбурге» (14 тысяч подписчиков) и другие опубликовали фейковые фотографии афиши кинотеатра «Гринвич Синема», на которых анонсировался показ беседы Путина с Карлсоном. Представители торгового центра сообщили URA.RU, что эта информация — фейк и подобных показов у них нет.

Фотография фейковой афиши, распространившаяся в telegram-каналах
Фотография фейковой афиши, распространившаяся в telegram-каналах
Фото:
Что на самом деле находится на месте фейковой афиши
Что на самом деле находится на месте фейковой афиши
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургских и федеральных telegram-каналах появилась информация о том, что интервью президента России Владимира Путина с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном будет показано в кинотеатре ТЦ «Гринвич». Однако эта информация оказалась фейком. Вечером 9 февраля telegram-каналы «Прямой Эфир» (4 миллиона подписчиков), «Эксплойт» (1,1 миллион подписчиков), «Жизнь в Екатеринбурге» (14 тысяч подписчиков) и другие опубликовали фейковые фотографии афиши кинотеатра «Гринвич Синема», на которых анонсировался показ беседы Путина с Карлсоном. Представители торгового центра сообщили URA.RU, что эта информация — фейк и подобных показов у них нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...