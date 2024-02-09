09 февраля 2024

Пострадавших при пожаре в Куеде пермяков отправили в Москву

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Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, вертолет, носилки, санавиация, санитарная авиация
Пермских пациентов отправили бортом санавиации в Москву Фото:
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В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Два пациента, которые пострадали в результате ЧП в Куеде (Пермский край), направлены лечиться в Москву. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минздрав Пермского края».

«Два пациента, пострадавших при инциденте в поселке Куеда, доставлены спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Эвакуация прошла в штатном режиме в сопровождении московских специалистов», — говорится в сообщении представителей пермского минздрава.

По данным ведомства, решение направить обгоревших пермяков в Москву приняли компетентные эксперты. Пациентам уже оказывается специализированная медпомощь.

Пожар на газопроводе возник 8 февраля. Всего в результате ЧП пострадали восемь человек. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал оказать им материальную помощь. Следственными органами краевого СУ СК по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация газопровода.

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Два пациента, которые пострадали в результате ЧП в Куеде (Пермский край), направлены лечиться в Москву. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Минздрав Пермского края». «Два пациента, пострадавших при инциденте в поселке Куеда, доставлены спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Эвакуация прошла в штатном режиме в сопровождении московских специалистов», — говорится в сообщении представителей пермского минздрава. По данным ведомства, решение направить обгоревших пермяков в Москву приняли компетентные эксперты. Пациентам уже оказывается специализированная медпомощь. Пожар на газопроводе возник 8 февраля. Всего в результате ЧП пострадали восемь человек. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал оказать им материальную помощь. Следственными органами краевого СУ СК по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация газопровода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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