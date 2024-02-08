08 февраля 2024

Пострадавшим в результате масштабного пожара в Куеде выплатят компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, ноги, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Двое пострадавших в результате пожара находятся в пермской больнице им. Гринберга (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Пострадавшими в результате сильного пожара в поселке Куеда Пермского края будет выплачена материальная компенсация. Соответствующее поручение министерству труда и соцразвития региона дал губернатор Дмитрий Махонин. В своем telegram-канале он сообщил, что выплаты будут произведены из резервного фонда.

«Дал поручение минтрудсоцразвития Пермского края оказать необходимую помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. Выплаты будут произведены из краевого резервного фонда. Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову поручено разместить людей в маневренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы», — отметил Махонин. Губернатор Прикамья также уточнил информацию о пострадавших: двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из Куеды их доставили в пермский ожоговый центр больницы им. Гринберга.

Также в краевую столицу отправят двух детей — их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший находится под наблюдением врачей Куединской ЦРБ.

Пожар на газопроводе в Куеде произошел поздно вечером 8 февраля. По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок. После этого пламя перекинулось на близлежащие дома и постройки. Общая площадь пожара превысила 230 квадратных метров. Всего в результате ЧП пострадало восемь человек, в том числе, двое детей.

Сейчас на месте произошедшего работают следственный органы СУ СК по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело. Причины пожара устанавливаются.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пострадавшими в результате сильного пожара в поселке Куеда Пермского края будет выплачена материальная компенсация. Соответствующее поручение министерству труда и соцразвития региона дал губернатор Дмитрий Махонин. В своем telegram-канале он сообщил, что выплаты будут произведены из резервного фонда. «Дал поручение минтрудсоцразвития Пермского края оказать необходимую помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. Выплаты будут произведены из краевого резервного фонда. Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову поручено разместить людей в маневренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы», — отметил Махонин. Губернатор Прикамья также уточнил информацию о пострадавших: двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из Куеды их доставили в пермский ожоговый центр больницы им. Гринберга. Также в краевую столицу отправят двух детей — их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший находится под наблюдением врачей Куединской ЦРБ. Пожар на газопроводе в Куеде произошел поздно вечером 8 февраля. По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок. После этого пламя перекинулось на близлежащие дома и постройки. Общая площадь пожара превысила 230 квадратных метров. Всего в результате ЧП пострадало восемь человек, в том числе, двое детей. Сейчас на месте произошедшего работают следственный органы СУ СК по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело. Причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...