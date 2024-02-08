Пострадавшим в результате масштабного пожара в Куеде выплатят компенсацию

09 февраля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Двое пострадавших в результате пожара находятся в пермской больнице им. Гринберга (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода Пострадавшими в результате сильного пожара в поселке Куеда Пермского края будет выплачена материальная компенсация. Соответствующее поручение министерству труда и соцразвития региона дал губернатор Дмитрий Махонин. В своем telegram-канале он сообщил, что выплаты будут произведены из резервного фонда. «Дал поручение минтрудсоцразвития Пермского края оказать необходимую помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. Выплаты будут произведены из краевого резервного фонда. Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову поручено разместить людей в маневренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы», — отметил Махонин. Губернатор Прикамья также уточнил информацию о пострадавших: двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из Куеды их доставили в пермский ожоговый центр больницы им. Гринберга. Также в краевую столицу отправят двух детей — их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший находится под наблюдением врачей Куединской ЦРБ. Пожар на газопроводе в Куеде произошел поздно вечером 8 февраля. По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок. После этого пламя перекинулось на близлежащие дома и постройки. Общая площадь пожара превысила 230 квадратных метров. Всего в результате ЧП пострадало восемь человек, в том числе, двое детей. Сейчас на месте произошедшего работают следственный органы СУ СК по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело. Причины пожара устанавливаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пострадавшими в результате сильного пожара в поселке Куеда Пермского края будет выплачена материальная компенсация. Соответствующее поручение министерству труда и соцразвития региона дал губернатор Дмитрий Махонин. В своем telegram-канале он сообщил, что выплаты будут произведены из резервного фонда. «Дал поручение минтрудсоцразвития Пермского края оказать необходимую помощь, в том числе материальную, всем пострадавшим. Выплаты будут произведены из краевого резервного фонда. Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову поручено разместить людей в маневренном жилом фонде. Сейчас нужно быть в постоянном контакте с людьми, оперативно реагировать на все просьбы», — отметил Махонин. Губернатор Прикамья также уточнил информацию о пострадавших: двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из Куеды их доставили в пермский ожоговый центр больницы им. Гринберга. Также в краевую столицу отправят двух детей — их жизням ничего не угрожает, поправляться они будут под присмотром специализированных врачей. Еще один пострадавший находится под наблюдением врачей Куединской ЦРБ. Пожар на газопроводе в Куеде произошел поздно вечером 8 февраля. По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок. После этого пламя перекинулось на близлежащие дома и постройки. Общая площадь пожара превысила 230 квадратных метров. Всего в результате ЧП пострадало восемь человек, в том числе, двое детей. Сейчас на месте произошедшего работают следственный органы СУ СК по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело. Причины пожара устанавливаются.