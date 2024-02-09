Ушел из жизни солист Пермской оперы Павел Рейман

На шестидесятом году жизни скончался солист Пермской оперы Павел Рейман. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский театр оперы и балета».
«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни солист Пермской оперы Павел Евгеньевич Рейман (1964—2024). Приносим искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении представителей театра.
Представители театра отметили, что Рейман за четверть века сыграл в таких спектаклях как: «Орлеанская дева», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Кармен» и многих других. Одной из последних и запоминающихся его работ стала роль Оранго в одноименной постановке Алексея Мирошниченко.
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