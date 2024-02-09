В ЯНАО закрыли зимник из-за погоды

10 февраля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Ограничение будет действовать до улучшения погоды Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто из-за погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение будет действовать до улучшения погоды. Ранее 8 февраля на зимнике уже вводили ограничение. Была снижена грузоподъемность, движение разрешалось с 8 до 22 часов для транспорта с массой не более пяти тонн. С 22 до 8 могли передвигаться все ТС с массой до 30 тонн.

В Ямальском районе ЯНАО движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто из-за погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение будет действовать до улучшения погоды. Ранее 8 февраля на зимнике уже вводили ограничение. Была снижена грузоподъемность, движение разрешалось с 8 до 22 часов для транспорта с массой не более пяти тонн. С 22 до 8 могли передвигаться все ТС с массой до 30 тонн.