09 февраля 2024

В ЯНАО закрыли зимник из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Ограничение будет действовать до улучшения погоды Фото:

В Ямальском районе ЯНАО движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто из-за погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение будет действовать до улучшения погоды.

Ранее 8 февраля на зимнике уже вводили ограничение. Была снижена грузоподъемность, движение разрешалось с 8 до 22 часов для транспорта с массой не более пяти тонн. С 22 до 8 могли передвигаться все ТС с массой до 30 тонн.

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В Ямальском районе ЯНАО движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто из-за погоды. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыто в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение будет действовать до улучшения погоды. Ранее 8 февраля на зимнике уже вводили ограничение. Была снижена грузоподъемность, движение разрешалось с 8 до 22 часов для транспорта с массой не более пяти тонн. С 22 до 8 могли передвигаться все ТС с массой до 30 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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