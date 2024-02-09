09 февраля 2024

На акции жен мобилизованных в Екатеринбурге прошло задержание

© Служба новостей «URA.RU»
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По информации «Молодежного „Яблока“», на девушек оформляют протоколы по статье 20.2 КоАП РФ Фото:

Двух активисток свердловского «Молодежного „Яблока“» задержали на акции жен мобилизованных у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Информацию об этом подтвердил URA.RU председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин.

«Никаких организованных колонн не было. Они подошли к мемориалу и положили цветы. К ним подошли полицейские и задержали, сейчас везут их в отделение на Фрунзе», — рассказал Максим Петлин.

В telegram-канале «Свердловское Молодежное Яблоко» уточнили, что Полину Берескину, Лизу Казанцеву и других активисток отвезли в УМВД. По информации канала, сейчас сотрудники полиции оформляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Двух активисток свердловского «Молодежного „Яблока“» задержали на акции жен мобилизованных у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Информацию об этом подтвердил URA.RU председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин. «Никаких организованных колонн не было. Они подошли к мемориалу и положили цветы. К ним подошли полицейские и задержали, сейчас везут их в отделение на Фрунзе», — рассказал Максим Петлин. В telegram-канале «Свердловское Молодежное Яблоко» уточнили, что Полину Берескину, Лизу Казанцеву и других активисток отвезли в УМВД. По информации канала, сейчас сотрудники полиции оформляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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