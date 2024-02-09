На акции жен мобилизованных в Екатеринбурге прошло задержание

Двух активисток свердловского «Молодежного „Яблока“» задержали на акции жен мобилизованных у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Информацию об этом подтвердил URA.RU председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин.
«Никаких организованных колонн не было. Они подошли к мемориалу и положили цветы. К ним подошли полицейские и задержали, сейчас везут их в отделение на Фрунзе», — рассказал Максим Петлин.
В telegram-канале «Свердловское Молодежное Яблоко» уточнили, что Полину Берескину, Лизу Казанцеву и других активисток отвезли в УМВД. По информации канала, сейчас сотрудники полиции оформляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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