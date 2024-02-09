Происшествия Свердловский СК возбудил уголовное дело из-за пожара, в котором погиб ребенок 10 февраля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 + СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» Фото: Илья Московец © URA.RU Богдановичским межрайонным следственным отделом регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика, тело которого нашли в сгоревшем доме в селе Ильинском Свердловской области. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По поручению руководства следственного управления регионального СКР на место происшествия направлена следственно-оперативная группа», — рассказал Александр Шульга. Следователи допрашивают очевидцев, тело ребенка направленно на экспертизу для установления давности и точной причины смерти. Выясняется точный очаг и причина возгорания. Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Бригаде мусоровоза «Спецавтобазы» удалось спасти трех человек из горящего дома, однако маленького ребенка найти не удалось. Богдановичским межрайонным следственным отделом регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика, тело которого нашли в сгоревшем доме в селе Ильинском Свердловской области. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По поручению руководства следственного управления регионального СКР на место происшествия направлена следственно-оперативная группа», — рассказал Александр Шульга. Следователи допрашивают очевидцев, тело ребенка направленно на экспертизу для установления давности и точной причины смерти. Выясняется точный очаг и причина возгорания. Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Бригаде мусоровоза «Спецавтобазы» удалось спасти трех человек из горящего дома, однако маленького ребенка найти не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям