Из Салехарда (ЯНАО) в зону спецоперации 10 февраля отправилась фура с посылками и всем необходимым для солдат. Доставкой груза и организацией сбора занималось ГУ МЧС округа.
«Сегодня из столицы Ямала отправился грузовой автомобиль Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу с гуманитарной помощью для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Было собрано все самое необходимое для жизни в полевых условиях — все, что ранее просили бойцы», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Первую остановку автомобиль МЧС сделает в Надыме. Там сбором занимался активист Игорь Заборовский. Далее загрузка фуры посылками продолжится в городах ЯНАО, а также Тюмени и Уфе, а затем двинется в Донбасс.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.