09 февраля 2024

Из Салехарда в зону СВО отправился гуманитарный груз. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура МЧС России по ЯНАО едет по городам округа для сбора посылок в зону СВО Фото:

Из Салехарда (ЯНАО) в зону спецоперации 10 февраля отправилась фура с посылками и всем необходимым для солдат. Доставкой груза и организацией сбора занималось ГУ МЧС округа.

«Сегодня из столицы Ямала отправился грузовой автомобиль Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу с гуманитарной помощью для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Было собрано все самое необходимое для жизни в полевых условиях — все, что ранее просили бойцы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Первую остановку автомобиль МЧС сделает в Надыме. Там сбором занимался активист Игорь Заборовский. Далее загрузка фуры посылками продолжится в городах ЯНАО, а также Тюмени и Уфе, а затем двинется в Донбасс.

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Из Салехарда (ЯНАО) в зону спецоперации 10 февраля отправилась фура с посылками и всем необходимым для солдат. Доставкой груза и организацией сбора занималось ГУ МЧС округа. «Сегодня из столицы Ямала отправился грузовой автомобиль Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу с гуманитарной помощью для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Было собрано все самое необходимое для жизни в полевых условиях — все, что ранее просили бойцы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Первую остановку автомобиль МЧС сделает в Надыме. Там сбором занимался активист Игорь Заборовский. Далее загрузка фуры посылками продолжится в городах ЯНАО, а также Тюмени и Уфе, а затем двинется в Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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